O Carnaval acabou, e agora?

Essa é uma pergunta que muitos se fazem após o termino do delírio coletivo que é a nossa festa maior. Depressão, choque de realidade, melancolia, vida real! Pois eu lanço uma questão: por que não prolongar Carnaval pelo ano inteiro, enquanto potência cultural geradora de riquezas para nossa cidade?

Foto: Divulgação

Atenção, antes que vocês achem que enlouqueci, proponho potencializar uma agenda de eventos culturais o ano inteiro, empregando trabalhadores da área, atraindo turistas em todas as estações e fortalecendo uma cadeia produtiva que envolve de iluminadores a vendedores ambulantes, sem falar de cinegrafistas, apresentadoras, produtores culturais, divulgadoras, influenciadores... Enfim, toda uma cadeia produtiva que vai ter a oportunidade de trabalhar o ano inteiro, transformando nossa cidade numa usina criativa.

Oportunidades não faltam. De cara temos o Aniversário da Cidade, final de março, uma excelente oportunidade de comemorar a nossa historia ampliando o calendarizado Festival da Cidade, realizado pela Saltur, incluindo além de shows, seminários e debates falando da construção identitária de nossa soterópolis, envolvendo universidades, escolas, grupos e coletivos. Na sequência temos a Semana Santa, uma excelente oportunidade de calendarizar um Festival do Sagrado, na terra de Santa Dulce dos Pobres. Uma série de celebrações religiosas, concertos sinfônicos nas igrejas, com a montagem de um grande espetáculo da Paixão de Cristo apresentado em ruas e praças da cidade. Além disso tirar do papel o Caminho da Fé, percurso que vai do santuário de Santa Dulce até a Igreja do Bonfim, incluindo nossa cidade nos grandes roteiros de turismo religioso do mundo.

Impossível falar de junho sem as famosas rezas e trezenas de Santo Antonio, e de São João, festa apaixonante, presente no nosso imaginário desde a infância. Salvador possui um movimento absolutamente original chamado de Samba Junino, declarado patrimônio imaterial pela nossa Prefeitura, que explode um luzes e cores em vários bairros da cidade. E ele é soteropolitano raiz, nasceu e cresceu nos terreiros de candomblé e tomou conta das ruas, em desfiles potentes, durante o mês de junho. Sem falar das quadrilhas, movimento genuinamente popular, que vem perdendo força a cada ano. Por que não um grande Festival de Quadrilhas ? Com artistas e coreógrafos convidados, com finais em vários bairros da cidade?

E chegamos no 2 de Julho, data magna da Bahia, festa absolutamente original e única, sagrado, cívico e profano reunidos numa grande comemoração de 200 anos da nossa independência. Quem nunca chorou ao pé do caboclo, se emocionou ao som do Hino ao 2 de julho, participou do desfile que mistura o cívico,o sagrado e o profano, não pode ser considerado baiano de verdade, Essa festa vai ser coroada com a criação de um Memorial da Independencia no Largo da Lapinha e merece entrar no calendário de eventos com força, atraindo moradores e turistas, para assistir apresentações musicais, espetáculos teatrais e uma grande festa de caboclos, envolvendo vários terreiros de religiões de matriz africana.

Setembro aponta com o já consagrado Festival da Primavera, com atrações variadas, que pode ser potencializado em varias regiões da cidade com a criação de um grande Festival Gastronomico, reunindo comidas de bairro, shows musicais, oficinas de culinária, descobrindo e premiando chefs de cozinha de várias regiões da cidade.

Novembro consagra Salvador como Capital Afro, potência da cultura preta, que merece uma programação que circule o ano inteiro, trabalhando o turismo étnico e reforçando a ancestralidade dos blocos afros como pontos de geração e convergência desse movimento. Sem falar dos terreiros das religiões de matriz africana, potentes centros de preservação e difusão de nossas tradições ancestrais.

Chegamos ao Dia do Samba, que abre o circuito de nossas chamadas Festas de Largo, passando por Santa Barbara, Bonfim, Santa Luzia, Yemanja, Itapuan... Todas potências patrimoniais, ricas em conteúdo e diversidade. Sem falar do Natal, que poderia ganhar uma cara mais soteropolitana, mais tropical, inovando e trazendo originalidade e destaque nas mais variadas mídias nacionais e internacionais. E tudo isso desaguando no carnaval, festival, momento de ápice, convergência de todo esse movimento.

A Prefeitura já vem fazendo um esforço grande via SECULT, Saltur, FGM e SENDEC para potencializar esse calendário, mas o investimento tem que ser maior, envolvendo recursos estaduais e federais, atraindo a iniciativa privada, transformando nossa cidade em um caldeirão cultural que ferva o ano todo, movimentando a economia criativa, gerando empregos e oportunidades. Assim teremos Carnaval o ano inteiro, transformando Salvador na Capital da Cultura. Está tudo aí, só temos que potencializar e viabilizar!

*Fernando Guerreiro é diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Matos