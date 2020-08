O Carnaval de Neymar e Lucas em Salvador “dando a volta no trio”

Uma semana antes de começar o Carnaval do ano de 2012 estava o maior tititi sobre a possível chegada, a Salvador, do jogador Neymar para curtir a festa baiana como convidado de uma marca de refrigerantes do qual ele era garoto propaganda. Já uma estrela do futebol brasileiro, o simples anúncio da possível vinda do então craque do Santos, mobilizou tanto os colunistas esportivos quanto os blogueiros dos sites de celebridades.

Fato consumado, Neymar desembarcou na capital baiana com o jogador Lucas do São Paulo. Eles chegaram no sábado dia 18 de fevereiro e ficaram até o dia 20. Amigos de longas datas mesmo jogando em times adversários, Neymar e Lucas caíram na gandaia.

Eles se encontraram no trio do grupo Exaltasamba com direito a dueto com o vocalista Thiaguinho. Também saíram no Bloco de Claudia Leitte, frequentaram camarotes, enfim ficaram livres, leves e soltos.

Enquanto isso no estúdio da TV Bahia, montado no Campo Grande (Circuito Osmar Macêdo), a equipe formada por Wanda Chase, Alessandro Timbó, Camila Marinho e eu fazíamos os comentários sobre o Carnaval.





Eis que, no domingo ,quando a equipe estava pronta para iniciar a transmissão, chega o aviso da direção: Neymar e Lucas vão visitar o estúdio e serão entrevistados por vocês. E foi assim de sopetão como si diz aqui que eles chegaram e nos conquistaram com toda simpatia. Eu achei Lucas mais descontraído. Neymar um pouco mais tímido. Mas, aos poucos, ele entrou no clima.

Nesse momento estava passando a Timbalada com Denny e Amanda que recebiam como convidados naquele dia Xexéu e Ninha, além do cacique Carlinhos Brown. Foi a deixa para a gente convocar Neymar e Lucas para dar “a volta no trio” (ver vídeo abaixo).

Era o que faltava para tornar nossa transmissão mais vitoriosa do que já estava, aumentando bastante os números do Ibope. E quem não esquece desse dia é a apresentadora Camila Marinho, a mineira mais baiana da TV Bahia. E ela explica:

“O ano era 2012. Meu primeiro ano de transmissão do Bahia Folia. Caminhávamos para o quarto dia de Carnaval (e terceiro de transmissão) quando recebemos a notícia de que os jogadores Neymar e Lucas iriam para o estúdio. Recebemos a notícia um tanto quanto eufóricos, até sem acreditar. Bastou pouco tempo para que os dois chegassem, com toda simplicidade, simpatia e até um pouco de timidez. Sem tumulto, sem gente ao redor, sem burburinho. Bem diferente do que seria hoje. Tímidos, logo ficaram à vontade. Tao à vontade que não hesitei em convidá-los para dar a volta no estúdio, simulando uma volta no Guetto com a passagem da Timbalada. Ano histórico e inesquecível”.

Amiga de Carlinhos Brown e dos meninos da Timbalada, a jornalista Wanda Chase, hoje cobrindo o Carnaval para a TVE, também recorda emocionada daquele dia:





Equipe da TV Bahia com o craque Neymar no Campo Grande (Foto Divulgação)

“Foi um Carnaval muito legal. E a ida do Neymar e do Lucas nos causou surpresa, porque havia um tititi um zunzunzun que eles poderiam aparecer. Então a visita deles ao nosso camarote, ou nosso estúdio, foi muito interessante. Foi um prazer para nós. Eles tiveram muita sorte porque na hora que eles estavam lá conosco, puderam presenciar o suingue e os timbaus da Timbalada. Foi muito bonito. Tem uma cena em que Carlinhos estava no chão olha para o camarote e nem acredita que Neymar e Lucas estavam lá. Foram muito simpáticos. Eu perguntei se eles já tinham vistos a Ivete e a Claudia Leite. Eles elogiaram os figurinos delas. E mostraram que tem suingue. Um suingue diferente. Então foi muito legal. Neymar ainda não tinha aquele sucesso todo de hoje. Mas foram momentos marcantes para a gente lembrar”.

Já Alessandro Timbó era a segunda vez que entrevistava Neymar. Antes, ainda de menor o craque esteve aqui com o pai num outro Carnaval e foi no Camarote Salvador onde tinha outro posto de transmissão da TV Bahia.

“Lembro de uma das passagens de Neymar aqui por Salvador, acredito que tenha sido a primeira dele já na condição de estrela do futebol nacional, e que, coincidentemente, era meu primeiro ano de transmissão. O meu ponto era no Camarote Salvador, na posição anterior, ao lado do posto do Cristo. Então, quando o Diretor soube, cortou direto pra mim imediatamente e tive o privilégio de entrevistá-lo, ao vivo, e questioná-lo sobre o futebol brasileiro, sobre as olimpíadas e a Copa do Mundo que seriam realizadas aqui no Brasil, sobre o carnaval em Salvador e outras coisas”.

E mais conclui Timbó: “como bom torcedor não poderia ser diferente, o questionei se não daria pra ele vir jogar no meu Bahêa... foi sensacional!! Ele deu risada e falou que não dava porque tinha contrato com o Santos”.