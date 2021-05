O Caso Evandro, história que chocou o Brasil, vira série do Globoplay

A grande quantidade de novos podcasts que estão sendo lançados mostra a força do formato, que cresceu 200% no último trimestre de 2020. E começa a inspirar novos produtos, como a série documental O Caso Evandro, original Globoplay lançada quinta-feira, que nasceu da temporada de maior sucesso do podcast Projetos Humanos.

Apesar de ser um episódio conhecido do grande público, o Caso Evandro ganhou novos rumos de investigação a partir da apuração de Ivan Mizanzuk, que narrou a história em mais de 30 episódios e mais de 40 horas de áudio.

O desaparecimento e a morte de Evandro Caetano, de seis anos, aconteceu em 1992, na pequena cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. E chocou a cidade e o país pela brutalidade e pelos desdobramentos políticos e judiciários do caso, cheio de reviravoltas. Sete pessoas foram presas, e confessaram que usaram o menino em um ritual macabro. Mas o caso estava longe de ser encerrado – assim como a culpa das pessoas estava longe de ser devidamente esclarecida.

A série, realizada pela produtora Glaz e gravada no início de 2020 sob a direção geral de Aly Muritiba, que divide a direção com Michelle Chevrand, tem roteiro assinado por Angelo Defanti, Arthur Warren, Ludmila Naves e Tainá Muhringer e contou com a participação do próprio Ivan Mizanzuk.

O jornalista Ivan Mizanzuk foi o criador do podcast O Caso Evandro (Foto: divulgação)

Além de ser um dos entrevistados e contar sobre as motivações e métodos que o levaram a se aprofundar no caso, Ivan também colaborou com a pesquisa e o roteiro. A série traz depoimentos de personagens-chave da história, imagens de arquivo da época e ambientação de cenas emblemáticas do caso, que ficou informalmente conhecido como As bruxas de Guaratuba por ter sido por muito tempo atribuído a rituais de magia.

“O Caso Evandro é a primeira adaptação de podcast para série no Brasil, o que já é feito com bastante frequência nos Estados Unidos e Europa. Nos sentimos muito desafiados com isso. Queríamos fazer um produto não apenas para as pessoas que já conheciam a história e o podcast, mas uma série que todos pudessem entender e acompanhar”, conta o diretor geral Aly Muritiba. Globoplay e plataformas de áudio





Cinema na Telinha

Homenagem a Speilberg - Considerado um dos cineastas mais influentes da história, Steven Spielberg expandiu o conceito de blockbusters a partir da década de 1970, com sucessos que conquistaram o mundo. Doze longas do diretor americano, incluindo Louca Escapada (1974), seu primeiro filme a chegar no cinema, serão exibidos no Festival 125 Anos de Cinema, neste sábado (15) e domingo (16), no canal Telecine Cult, a partir das 10h.

Sucessos como Tubarão, que completou 35 anos em 2020, A.I - Inteligência Artificial, E.T e A Lista de Schindler, vencedor de sete estatuetas, incluindo as de Melhor Filme e Melhor Diretor, estão na lista. Os títulos podem ser acessados também no streaming do Telecine.

A.I _ Inteligência Artificial é um dos filmes que está no festival (Foto: Divulgação)