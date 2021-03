O cinema de Jards Macalé: evento online homenageia obra do artista

O Festival Na Trilha de Jards Macalé, que começa nesta terça (23) com show de abertura com o show Cine Macalé, às 20h30, apresenta filmografia onde o músico está inserido como ator ou assinando e integrando trilhas sonoras. O evento, que segue até dia 27 com exibição no Youtube, promove ainda debates de Macalé com diretores como Cláudio Assis e Eryk Rocha, sempre sob mediação de Fred Coelho. Idealizado pela cineasta Rejane Zilles, o festival reúne 11 filmes, entre longas, médias e curta-metragens, que ajudam a compor a história de Jards Macalé, seja no cinema ou na música.

A ideia do festival é promover uma ode ao cinema, através de Jards Macalé. Ou uma celebração

a Jards Macalé por meio do cinema. Contemporâneo dos diretores que fundaram o Cinema Novo, o artista carioca é figura-chave para se compreender o que de mais interessante aconteceu na cultura musical brasileira desde os anos 1960. Transitando com total liberdade na música, no cinema, na poesia, na imprensa, nas artes plásticas e na televisão, o trabalho de Macalé foi fartamente documentada ao longo dos anos.

Na seleção, figuram alguns clássicos do cinema brasileiro como Tenda dos Milagres e Amuleto de Ogum, ambos de Nelson Pereira dos Santos; e Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Nos dois primeiros filmes, Jards Macalé assina a trilha sonora e participa como ator. No clássico Macunaíma, Jards assina duas músicas da trilha, compostas sobre poemas de Mário de Andrade.

Também compõem a mostra filmes como Bethânia Bem de Perto”, de Julio Bressane e Eduardo Escorel; Big Jato, de Claudio Assis; Canções do Exílio: A Labareda que Lambeu Tudo, de Geneton Moraes Neto; Casa 9, de Luz Carlos Lacerda; Conceição - Autor Bom é Autor Morto, de Daniel Caetano, Samantha Ribeiro, Andre Sampaio, Guilherme Sarmiento e Cynthia Sims; Jards, de Eryk Rocha; Jards Macalé: Um Morcego na Porta Principal, de Marcus Abujamra e João Pimentel; e Tira os Óculos e Recolhe o Homem, de André Sampaio. Os filmes ficam disponíveis desta terça (23) até dia 28, no canal do Youtube do artista.

O projeto traz ainda um mergulho nos bastidores desses filmes, e os contextos em que foram feitos. Do dia 23 ao 27 de março, diariamente às 20h, Jards conversa com diretores e atores de alguns dos filmes exibidos. Um papo sempre mediado por Fred Coelho, pesquisador da obra de Macalé e autor do ensaio biográfico de Jards. Serão conversas com diretores como Claudio Assis, André Sampaio e Daniel Caetano, Eryk Rocha e com o ator Ney Santanna.