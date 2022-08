O conceito de arte vem variando ao longo do tempo

Há séculos que se busca uma definição decisiva para a arte. A definição representa uma explicação mais objetiva, o significado de algo. Na arte parece não existir algo que contemple a vastidão deste universo. No decorrer do tempo, surgiram muitas definições, opiniões, que contam a história da humanidade. Um conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de propósitos. Muitos filósofos, artistas, pensadores se debruçaram na pesquisa e estudo das artes, sua história, sua cultura. Cada um deles tem sua percepção, seu sistema de pensamento, sua época e aculturamento.

A arte é uma forma do ser humano se expressar com o sentimento de compartilhar com seus semelhantes. A definição de arte é complexa, divide opiniões e muitas vezes os pensadores se contradizem. O que realmente é arte? Seria necessária uma utilidade prática? Que reflexões promove uma obra de arte? São muitas as ideias. Vamos conhecer algumas delas:

Aristóteles - Arte é uma criação humana, é o belo. A arte pode abordar o impossível, o irracional e o inverossímil.

Platão – A arte seria uma imitação capaz de enganar quem a vê. No mundo sensível ela se afasta mais do real, daquilo que é, efetivamente, o original. A arte imita a cópia, que chamou de simulacro.

Sócrates – A beleza ideal como a reunião de fragmentos que compõe a natureza caminhando no sentido da desordem para a ordem.

Freud – A arte, o trabalho artístico é uma atividade de expressão sublimada de desejos proibidos.

Carl Jung – A pergunta sobre o que é a arte em si não pode ser objeto de considerações psicológicas, mas apenas estético-artísticas. Os arquétipos, persona, anima e animus, sombra e si mesmo.

Albert Einstein – A arte é ambição humana que habita no mistério, tenta romper as trevas do desconhecimento.

Leonardo da Vinci – Arte é coisa mental. Esse pensamento é contraposto ao de seus contemporâneos. Os artistas de hoje abordam “um conceito” que é um processo mental.

Michelangelo - Uma maneira de expressar uma época ou sociedade, a arte, espelha o choque cultural entre os dogmas sacros e o movimento humanista.

Schopenhauer – Arte é um elemento estético capaz de suprimir momentaneamente o nosso estado de dor.

Pablo Picasso – A arte nunca é casta, a arte é perigosa. O que é casto não é arte.

Marcel Duchamp – um dos maiores gênios do século XX foi pretensioso, quando definiu arte: "Arte é o que eu chamo de arte".

Friedrich Nietzsche – A arte é justamente o processo de criação e recriação sem uma finalidade para além da própria criação. A arte é observada a partir de múltiplos ângulos.