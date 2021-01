Plantar. Regar. Cuidar. Ver crescer e sentir a natureza sendo generosa, ensinando que a vida pode resistir e persistir. Ter plantas em casa possuem muitos significados, que vão além de decorar. Elas são seres vivos que reagem ao ambiente onde estão e nos mostram como é necessário respeitar o tempo da natureza. Poder fazer isso tudo dentro de casa em meio a um centro urbano, enquanto o mundo externo parece incerto e caótico aumenta a sensação de que a casa é um santuário, refúgio perfeito à vida acelerada dos nossos tempos. Na pandemia isso foi potencializado. Basta dar uma olhada nas suas redes sociais, que com certeza tem alguém por perto que virou um pouco apaixonado pelas plantas. Estariam elas se tornaram os novos pets? Os que encheram as casas com elas juram que são verdadeiros pais. E se gabam virtualmente, exaltando o papel terapêutico de tê-las por perto. E assim como os animais de estimação, essas verdinhas também precisam de atenção redobrada. Conversamos com dois orgulhosos pais de plantas para nos contar suas histórias. E um dessa dupla que vos escreve também compartilha seus aprendizados.

Vinicius Moreira (foto: Marie Ataide)

Cultivando o presente

O fotógrafo Vinicius Moreira, durante a pandemia, percebeu que as plantas eram aliadas perfeitas para ajudar a controlar sua ansiedade. Cuidar das verdinhas que trazia para o seu apartamento, no Rio Vermelho, bastante iluminado e com sol pleno na varanda , o ajudava a fixar sua mente no momento presente, no agora.“ Para quem sofre de ansiedade e está sempre no futuro e nunca presente no corpo, cuidar das plantas nesses tempos de pandemia me reconecta com minhas raízes", explica Vinicius. Natural de Goiás, o fotógrafo sempre conviveu com o verde por perto. Grande parte da vida viveu em casa e cultivava jardins, sendo assim, acabou herdando o gosto da mãe. Essa, com certeza já sabe que é avó de taboias , espécie que se tornou a queridinha dele. “Elas foram as que mais me envolvi e tenho cultivado dentro do apartamento em vasos de vários tamanhos. As folhagens dependem do tamanho do lugar em que estão plantadas``, comenta. A taioba é também um Pac (planta alimentícia não convencional) muito consumida em Minas Gerais, possui folhas grandes e uma beleza tropical exuberante. Perfeita para cultivar em vasos em áreas com luminosidade e sem sol direto por muito tempo.

Carol Andrade (foto: arquivo pessoal)

Conexão intensa

Carol Andrade , artesã contemporânea é uma sortuda. Mora em casa, em Lauro de Freitas, com bastante espaço externo para cultivar o tipo de planta que quiser. O amor herdado e compartilhado com sua mãe - as duas cultivam juntas e se ajudam na hora de pesquisar sobre os cuidados certos -só fortaleceu os vínculos das duas em torno das verdinhas. Assim que veio a quarentena, Carol teve a possibilidade de ficar mais em casa e usou esse privilégio para desenvolver suas criações em macramê que incluem penduradores de plantas (@naturezasentrenos). “Minha relação com a natureza foi muito acentuada pela quarentena, foi a melhor coisa que poderia ter ocorrido. Me fez olhar a vida de outra maneira, com mais amor. Poder observar as coisas mais de perto com mais delicadeza. A natureza é o macro e as plantas são o micro, seres que reagem a todo o seu entorno``, divaga. Amor, arte e natureza se misturam na vida da artesã de forma plena e a estimulando sempre. As filhas favoritas? (que elas não fiquem sabendo) Jiboias que crescem com facilidade no clima tropical e as rosas do deserto, que exigem solo aerado, não inchado e exposição ao sol, mas oferecem muita cor em retorno. Mas o coração de mãe é grande e cabe muitas mais.

Varanda jardim ( Eu, Leo Amaral)

- A pandemia aflorou em mim , o amor paternal (já tenho duas gatas) por outro ser vivo muito especial: as plantas. Antes de iniciar a quarenta em meados de março de 2020, minha pequena varanda não tinha nada além do que uma cadeira vermelha de plástico. Passado quase um ano, tem atualmente 12 plantas e já abrigou muito mais. Jabuticabeira, jasmim manga, alecrim, tomateiro e roseira. Esses foram alguns dos filhos amados que se perderam ao longo do caminho. Porque, não sabia na época que ter uma área externa não significa que poderia ter qualquer tipo de planta. Nessa relação de pai de planta,é fundamental saber que espaço seus filhos terão. Eles possuem necessidades especiais. Trouxe primeiro plantas que ocupavam muito espaço e precisavam de sol pleno, ou seja horas de raios solares incidindo sobre elas. Mas minha varanda é sombreada, o que significa ter claridade, mas não luz direta do sol (Por favor, não confunda com lugar escuro). Como em muitos apartamentos de cidades grandes, os prédios maiores bloqueiam a incidência direta. Ao compreender isso entendi que precisavam de “ filhos ” que se adequassem. E isso foi uma descoberta,pois muitas plantas tropicais clássicas da jardinagem brasileira estão nessa lista de possibilidades. São os filodendros (rubro, ondulado, verde), antúrios, costelas de adão, renda portuguesa, chifre de veado, entre outras. Todas gostam de umidade, regas regulares, solos ricos de matéria orgânica ,mas não podem ser encharcados e são na maioria pertencentes a uma família botânica que amo: Araceae. E o melhor, muitas delas você encontra em terrenos baldios e áreas verdes aqui em Salvador e litoral. Elas remetem aos quintais e jardins que convivi na minha infância no interior da Bahia. Trazendo afetividade e transformando os fins de tarde no horário de borrifar água nas folhas e pensar na vida. E mesmo os erros e mortes de algumas das minhas verdinhas me mostrou que é preciso ter paciência e deixá-las seguirem seu próprio tempo.Tudo que você precisa fazer para cuidar bem dos seus filhos verdes é tentar reproduzir em casa o habitat em que elas geralmente são encontrados na natureza. Caso sua casa também seja sombreada, explore a exuberância das plantas tropicais, ou subtropicais. Tem muito espaço e abundância de sol ? As flores e as frutíferas vão amar. Muito sol e pouco espaço? Cactos e suculentas podem ser filhos pródigos.