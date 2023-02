O Desfile das Baianas está de volta

As Baianas vão fazer a festa (Foto: Divulgação)

Mais uma novidade para a volta do Carnaval presencial: o desfile das baianas, que reunirá baianas associadas à Associação das Baianas de Acarajé, Mingau e Receptivo do Estado da Bahia - ABAM. Vestidas de branco em seus trajes típicos, elas sairão na quarta-feira, dia 15/2, na Barra, no Circuito Sérgio Bezerra, coordenado pela Associação Carnavalesca das Entidades de Sopro e Percussão- ACESP e vão homenagear Gal Costa, o Gandhy e a democracia.

O grupo estará acompanhado pelos percussionistas Ricardo Santos, Carlos Augusto e Nadson Damasceno, sobre a batuta do músico e arranjador Pedro Moraes. No repertório, músicas que falam da baiana e da Bahia, a exemplo de Eh Baiana (Fabrício da Silva), Na Baixa dos Sapateiros (Ary Barroso), O Que é Que a Baiana Tem? ( Dorival Caymmi), É D'Oxum (Gerônimo) e Toda Mmenina Baiana (Gilberto Gil), além de sons percussivos dos orixás do Candomblé. O projeto é assinado pela jornalista Rita Moraes





Xanddy Harmonia e seus convidados (Foto: Divulgação)





Depois de Salvador o Carnaval será em Orlando e Miami

Mais uma vez Xanddy Harmonia vai comandar o projeto We Are Carnaval, que acontece dia 4 de março no House of Blues em Orlando, na Flórida, e dia 12 no Miramar, em Miami, ambos nos EUA. Para edição 2023 ele vai receber Durval Lelys, Saulo, Péricles e Tomate. Portanto, assim que a folia acabar em Salvador, todos arrumam as malas para um breve giro na terra do Tio Sam. O evento já passa a fazer parte do calendário de festa do leste americano.



Filhos de Osmar Macêdo (Foto:Divulgação)





Osmar Macêdo será reverenciado em todos os dias da folia

O centenário de Osmar Macêdo será comemorado à altura por seus filhos Armandinho, Aroldo, André e Betinho. Começa domingo no Furdunço (Barra-Ondina) e marca presença na festa de Momo na quinta-feira, com a Fobica no Campo Grande. Na sexta,

ainda no Campo Grande, tem o projeto da escola de Música Irmãos Macêdo. No sábado, é a vez do Fobicão ir para avenida. De domingo a terça-feira, a banda trieletrizada desfila na Barra. O Carnaval é apenas uma parte da comemoração do centenário, que seguirá por todo ano.



Espaço Folia na Barra e Campo Grande

O Espaço Folia, que reúne os camarotes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, irá funcionar nos circuitos Dodô e Osmar, de quinta a terça-feira, com o tema A Alegria Está de Volta. No sábado, no Campo Grande - QCG, das 13h às 17h, vai ser realizado o Baile Infantil à Fantasia para crianças menores de 12 anos, acompanhadas por até

dois adultos.

TUM-TUM-TUM*

1. O Bloco Alerta Geral, que desfila na Quinta do Samba, às 20h, no Circuito Osmar Macêdo (Campo Grande- Avenida) fará uma homenagem a um dos seus criadores, o empresário e carnavalesco José Luís Lopes, mais conhecido no meio como Zé Arerê, que completa 50 anos de samba na avenida. Artistas

como Xande de Pilares, Arlindinho e o baiano Eduardinho FM já foram confirmados para esta comemoração.

2. O vocalista do Jammil, Rafael Barreto, faz sua estreia no Carnaval de Salvador, na quinta-feira (16), animando o folião pipoca “Vai ser uma experiência nova e emocionante. Não vejo a hora de estar com o público do Jammil. De quinta a

terça, a banda tem nove shows, passando por Tocantins, São Paulo, Santa Catarina, Alagoas e Pará.

3. Da Cidade da Música para o circuito Ondina-Barra, Wilson Café apresenta o projeto Tambores em Cena, domingo (12) , às 16h, no Furdunço, com o tema Vem Dançar. Em sua quarta participação no evento que antecede o Carna- val, o percussionista baiano comanda um grupo de 50 músicos, com uma fusão rítmica do samba-reggae com black music.