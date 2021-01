O dia em que Gilberto Gil realizou em sua casa A Melhor Terça-feira do Mundo

Há quatro anos, em 24 de janeiro de 2017, recebi uma ligação de Flora Gil me convidando para ir conversar em sua casa sobre a transferência que ela faria do Camarote Expresso 2222 para o comando de Preta Gil, filha de Gil com Sandra Gadelha, Drão. Tudo combinado me dirigi à bela residência do casal Flora e Gilberto Gil, no Corredor da Vitória. Como faço de costume cheguei cedo.

Mas, para minha surpresa, quando entrei no apartamento já estavam Xanddy, Bimba e Alyson Ribeiro (todos do Harmonia do Samba) no maior bate-papo com Gil e ensaiando alguns acordes no violão. Entrei cumprimentei a todos e fomos eu e Flora para outro espaço conversarmos sobre o camarote. Uma conversa trivial sobre o rito de passagem, as possíveis mudanças, entre outras coisas. Tudo como se diz “nos conformes”. Mas um ano depois Flora retomou o comando do Camarote que continua sendo um dos espaços mais badalados e disputados do Carnaval de Salvador.

Enquanto a gente conversava, começou um movimento de gente chegando. Não me lembro pela ordem. Mas eram Ivete Sangalo e o marido, o nutricionista Daniel Cady; a cantora Márcia Castro; Ivanna Souto (atualmente cuidando da agenda de shows de Carlinhos Brown); a atriz Regina Casé e seu marido Estevão Ciavatta; Daniela Mercury e Malu Verçosa (Daniela estava usando um colete no pescoço devido a algum problema de coluna); e Gustavo Di Dalva, grande percussionista que já tocou com Gil e Asa de Águia, atualmente morando em New York.

Além deles já estavam no apê Fafá Giordano, irmã de Flora e produtora da GeGe; Ana Célia a maga dos quitutes do Zanzibar, encarregada dos deliciosos petiscos da noite e do jantar, e a querida Sandra Gadelha (Drão). Depois da conversa com Flora eu fiquei um tempo com Drão e devoramos literalmente o patê de camarão seco com inhame. Uma iguaria dos deuses que você deve experimentar indo ao Zanzi que fica no Santo Antônio Além do Carmo.

Conversa vai conversa vem de repente o “couro comeu”. Com Gil e Bimba no violão, Xanddy soltou a voz e começou a cantar os sucessos do Harmonia do Samba. Clássicos como “Desafio” (Mandei meu cavaco chorar). Aí ninguém ficou parado. Todo mundo caiu na dança. Até Daniela que tirou o colete e rebolou que nem uma menina baiana. Ivetinha não deixou barato e até me tirou para dançar. Eu que não domino o ofício da dança entrei na festa. Ninguém ficou parado. Flora, Fafá, Ivanna, Gil, Regina Casé, todos caíram na gandaia. Ali mais uma vez pude constatar como o grupo Harmonia do Samba é querido. Mas o repertório teve também músicas de Edson Gomes, Bob Marley e muito samba de roda.

De repente era como se estivéssemos na Melhor Segunda-feira do Mundo, o ensaio que o Harmonia realiza no Verão sempre no Wet´n Wild. Daí como era uma terça-feira chamamos de A Melhor Terça-feira do Mundo. Foi uma animação como há muito não se via. E o melhor: todos no maior astral. Isso numa época em que Gil estava se recuperando de um problema de saúde e contou com o carinho de toda essa galera que o tem como mestre, eu incluído.

O sucesso da noitada foi tamanho que repercutiu na imprensa em todo o Brasil e a intenção era de repetir sempre esse encontro, o que não aconteceu até pelas agendas dos artistas que são bastante apertadas. Mas o importante foi o encontro. Uma tradição dos baianos que gostam de se juntar, de festejar de comer e beber bem. Pena que com essa pandemia que estamos atravessando isso ainda vai demorar um pouco. Mas quem sabe quando tudo isso passar olhe a gente ai de novo Mandando o Cavaco Chorar ou exaltando todas as Meninas Baianas?