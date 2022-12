O dia que Pelé falou dos seios das baianas

No verão de 1980, Salvador vivia a febre do topless nas praias de Placaford, Amaralina e Barra. As mulheres tiraram a parte de cima do biquíni, em plena ditadura. O CORREIO estampou na capa do dia 18 de janeiro, seios sem censura, com a manchete “A baiana perde o preconceito e já adere à nova moda”. Bem moderninho para a época. Na mesma edição, publicamos a visita de Pelé à Bahia, que logo opinou, daquele jeito dele, sobre a nova moda. “Acho que se a mulher tem um corpo bonito, pode mostrar; se não tem, acho melhor evitar…”, disse o Rei do Futebol. Fora as famosas frases polêmicas do ídolo, a relação de Edson Arantes com a Bahia foi bem próxima, mas aquela visita foi especial. E, o que é melhor: registramos tudinho.

Na verdade, desde 1979 Pelé gostava de frequentar o verão de Salvador. Já aposentado e morando nos Estados Unidos, como garoto propaganda da Warner Bros, Pelé gostava de se hospedar no antigo Hotel Meridien e poderia ser visto “descalço e trajando um calção de surfista e camisa esporte amarelo”, como publicamos naquele ano, numa entrevista exclusiva que fizemos na época. No bate-papo com o repórter Luiz Carlos Alcoforado, primeiro editor esportivo do jornal, Pelé revelou que estava com vontade de comprar um loteamento em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, além de uma fazenda de Cacau. Ah, também falou de um possível namoro com nossa saudosa Gal Costa.

“Realmente admiro muito a Gal Costa, tenho amizade com ela, dei uma música para ela gravar. E saímos para jantar, transamos música e, pô, o pessoal, agora que estou solteiro, quer achar uma mulher pra mim de qualquer maneira. Lá em São Paulo disseram que era a Bruna Lombardi”, esclareceu Pelé, que também estava gravando comerciais na capital baiana.

A cartinha que Pelé escreveu, desejando um feliz ano novo aos baianos

Feliz ano novo

No final daquele ano, o CORREIO resolveu acompanhar o réveillon de Pelé no Rio de Janeiro. Enviado especial, Alcoforado, que faleceu em 2019, participou da festa, descreveu o assédio das mulheres e fãs em torno do Rei e fez um pequeno pedido que se tornou uma relíquia atemporal para nós. Em cima de um piano, em pleno Réveillon de Copacabana, na virada de 1979 para 1980, Pelé escreveu uma cartinha especialmente para os baianos, com votos que parecem terem sido feitos hoje, se não fosse sua partida na última quinta-feira.

“Aos meus irmãos da querida Bahia, no ano de 80, cheio de saúde e compreensão, o Brasil precisa do seu apoio nesse momento onde tudo está muito difícil. Um abraço do Pelé”, escreveu. Se trocar o ‘80’ por 2023, é quase uma profecia do Rei. A carta está guardadinha nos nossos arquivos e se tornou uma raridade não apenas para o jornal, mas para todos os baianos. Neste mesmo dia, Edson também aproveitou para dizer que iria até Salvador e revelou um desejo: curtir a lavagem do Bonfim.

Não deu. Pelé desembarcou em Salvador no dia 18 de janeiro de 1980, dia da lavagem, mas só à noite, por conta de um atraso no voo. Sua chegada estava prevista para a manhã daquela quinta da benção. Ele iria do aeroporto direto para a festa. Acabou preferindo uma sauna na Barra, com intuito de dar uma relaxada. Na Bahia, além de curtir o topless nas praias de Salvador, Pelé inaugurou quadras de tênis, foi a um casamento e revelou que havia recebido dois convites do governo federal, na época ainda sob intervenção militar: ser ministro dos esportes e embaixador do turismo brasileiro nos Estados Unidos.

“Foi um convite informal, onde se comentava a necessidade de se organizar melhor os esportes no Brasil. Recentemente, o convite que recebi foi no sentido de ajudar a atrair o turista americano ao Brasil”, disse ao CORREIO, enquanto jogava tênis na extinta quadra Oceania. Enquanto jogava descalço na quadra coberta, Pelé disse mais uma de suas pérolas polêmicas. “Países que têm o turismo forte, como alguns do Caribe, pagam jornalistas para falar mal do Brasil e carrear para si o movimento de turistas”, denunciou Pelé, que mais tarde, naquele mesmo ano, voltaria a Salvador, mas desta vez como embaixador da cia aérea Vasp, já extinta. Ele só se tornaria ministro no governo de FHC, na década de 90.

O rolé de Pelé em Salvador, no verão de 1980, rendeu até longas partidas de tênis. Porém, o que ele queria mesmo era a Lavagem do Bonfim

Naquela mesma noite do tênis, em 1980, Pelé curtiu um casamento que teve a presença de baianos ilustres, como Antônio Carlos Magalhães. De lá, ainda curtiu a noitada soteropolitana. Não se sabe para onde ele foi, mas informamos na época que ele só acordou 13h do dia seguinte. Deve ter sido bom, pois ele já estava disposto a retornar à Salvador, ainda mais na condição de ídolo solteirão. “Quero voltar para passar o carnaval no Brasil; não sei se na Bahia ou no Rio”, disse o Rei, com ar de boleiro. “Se eu já recebia mil pedidos de casamento quando era casado, imagina agora…”, emendou.

Aquela verdadeira maratona entre Pelé e o CORREIO rendeu boas aspas, que guardaremos com muito carinho. De fofoca a carreira fora dos gramados, parecia que o Rei estava sempre à vontade conosco. “Estou preparado até para trabalhar como lixeiro, no dia em que Edson não puder mais viver da fama de Pelé. Um dia isso vai acabar e eu não quero ser surpreendido”, disse, se referindo aos negócios que ele pretendia ter na Bahia, como a fazenda de Cacau e o loteamento na Ilha.

Pelé ainda voltou outras vezes para lançamentos de filmes e congressos, mas parece que aquele rolé do verão dos topless marcou o homem, que até pensou em morar em Salvador, graças ao incentivo de outro amigo. “A casa de Itapuã ainda não há nada certo, apesar do incentivo do Jorge Amado…”, completou.