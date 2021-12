O encontro está marcado com o Rei Roberto Carlos no especial da Globo

"Esperei o ano inteiro por este reencontro. Que saudades que eu estava!", assim que Roberto Carlos celebrou o Especial Roberto Carlos - Reencontro, inédito, que vai ao ar nesta quarta (22), após a novela Um Lugar ao Sol. No palco, o Rei reencontrará com grandes amigos que marcaram sua carreira, cantando versões inéditas de clássicos da música brasileira, além de contar com a companhia de sua banda, sob a regência do maestro Eduardo Lages e de integrantes do coral Resgate Para a Vida.

Uma das convidadas do Rei é a cantora Fafá de Belém, que estava emocionada por participar mais uma vez do Especial. "É uma honra muito grande fazer parte desse momento e da história discográfica do Roberto. E é muito bom estarmos aqui comemorando a vida e melhor ainda ao lado de grandes amigos", celebra Fafá.



Roberto também receberá seus amigos Erasmo Carlos e Wanderléa, que cantarão juntos em um reencontro que marcou gerações. Para a cantora, o Especial virou uma festa. “É uma alegria muito grande estar aqui. Muito tempo sem todo mundo se encontrar, estamos encantados por estar junto com o Roberto”, conta Erasmo.

O programa será apresentado logo após a novela Um Lugar ao Sol (Fábio Rocha/divulgação)

A banda Jota Quest, as cantoras Liah Soares e Ivete Sangalo, e a dupla Zezé Di Camargo & Luciano também são convidados do Rei. "É a terceira vez que a gente se encontra no palco. Já tive a alegria de cantar com Roberto em diversas situações diferentes. Ser lembrada por ele tantas vezes para mim é um privilégio, sempre é uma emoção. Ele se entrega muito, é impecável. É um dos maiores cantores do Brasil, um dos maiores compositores e um dos maiores intérpretes", enaltece Ivete.



Quem também não ficará de fora da festa é Zeca Pagodinho, que cantará o clássico Deixe a Vida Me Levar, em uma versão inédita com o Roberto. ”Já é a terceira vez que eu gravo com o Roberto. É sempre muito legal, a gente se identifica muito. O clima não podia ter sido melhor, demos muitas risadas, encontrei com vários artistas que há muito não via e, além disso, tive a oportunidade de ouvir muita música boa", vibra Zeca.



O casal Sandy e Lucas Lima também estará presente e os dois subirão juntos no palco ao lado do Rei, ela cantando e ele tocando violino. "Quando ele me convidou para cantar no Especial eu fiquei muito feliz. O público pode esperar muita entrega, muita emoção, muito amor, muito carinho, espero que as pessoas gostem e sintam essa emoção que a gente está sentindo agora", celebra Sandy.