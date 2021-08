'O estrago foi grande': Baleada por PM em Sussuarana, jovem vive com sequelas

Mesmo com todas as dificuldades que a pandemia impõe, a jovem moradora do bairro do Novo Horizonte, Ariana Cantuária Santos, 20, estudava para ingressar na faculdade de medicina veterinária. Mas, há pouco mais de um mês e 10 dias, ela sofreu uma mudança brusca em sua vida. Os planos da realização profissional, e junto o desejo de ajudar a família, foram adiados por causa do tiro que destruiu parte do seu crânio. Ariana foi baleada quando estava na garupa de uma moto no bairro de Sussuarana no dia 23 de junho. Nesta quarta (04) completa uma semana que ela deixou a UTI do Hospital do Subúrbio com sequelas.

“Ela tem pouca habilidade nas coisas, fala palavras simples com muita dificuldade, não tem coordenação motora nos braços. Minha filha era uma menina muito ativa, como toda jovem da idade dela. Se não fosse o tiro, nesse momento ela estaria se dividindo entre os estudos e a busca por um emprego, colocando currículos, mas hoje a realidade é bem diferente. Ela é uma jovem que depende das pessoas para tudo. O estrago do tiro foi tão grande, que ela teve alta, mas vai retornar ao hospital para uma outra cirurgia para colocar uma prótese no crânio”, disse a mãe de Ariana, Verônica Cantuária, 38.



Desde o início do episódio, a família de Ariana vem responsabilizando a Polícia Militar pela atual situação da jovem. “Estou muito triste com tudo isso, porque eles (policiais) a todo momento apresentam uma versão diferente. Primeiro disseram que a minha filha tinha simplesmente caído da moto, quando na verdade tida sido baleada. Depois disseram que pessoas armadas trocavam tiros e que em seguida só foram socorrer a minha filha. Falam depois ela tinha sido atingida numa festa de paredão. O fato é que só havia eles na hora. A polícia é para nos dar segurança, para nos proteger e não atirar pelas costas de uma jovem, sem mandar a moto parar”, desabafou Verônica.



Ela disse que a filha sempre se sentiu segura com a presença da polícia. “Ao contrário de muitas pessoas, ela sempre dizia que acreditava no papel da polícia, que é de proteger os cidadãos de bem. Sempre na rua ou em qualquer outro lugar, ela procurava ficar mais perto onde havia policiais, porque na cabeça dela, nada de mal iria lhe acontecer. Mas infelizmente que deveria lhe proteger foi quem a deixou neste estado, uma jovem, que era cheia de vida, e hoje dependente da família para ir ao banheiro. Esse crime não pode ficar impune ”, contou a mãe, que quer a punição dos culpados.



Verônica disse que a filha não lembra de nada do dia em que foi baleada. “Já perguntamos calmamente, mas ela disse que não se recordar de nada. É como tivesse ocorrido um apagão na mente dela. Ela diz foi uma queda, sem mais. Mas eu e o pai estamos nos preparando para contar tudo, mas com cautela. Ela demora para processar as coisas, para entender as coisas, por causa da lesão. A gente quer falar para que futuramente ela não saiba a verdade através de outras pessoas, piorando seu estado emocional”, disse a mãe.



Ariana passa a maior parte do tempo deitada na cama ou sentada no sofá de casa. A jovem vem fazendo tratamentos de fisioterapia e acompanhamento com um psicólogo. “Os profissionais dizem que ela vem evoluindo bem e que se continuar deste jeito, daqui a algum tempo, minha filha poderá retomar a rotina de antes. Tenho fé em Deus que tudo irá se revolver e minha filha vai fazer o curso de veterinária”, declarou.

A reportagem procurou a Polícia Militar e até o momento não obteve resposta.

Jovem recebe ajuda da mãe, dona Verônica (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Tiro

No dia 23, por volta das 00h40, Ariana e a irmã, Ariele tinham acabado de sair de Sussarana Velha da casa de amigos rumo ao bairro de Novo Horizonte, onde moram. Eles voltavam em duas motos, cada uma. Como o trecho até onde moram é perigoso, elas ligaram para dois amigos que são mototaxistas para leva-las.



Ariele disse que a moto em que a irmã estava era pilotada por um rapaz que é um mecânico conhecido no bairro e que andava mais à frente dela. As duas irmãs estavam sem o capacete. Durante o percurso, ela disse que escutou um disparo e que ao chegar à Praça Maria Deiró Rocha, encontrou a irmã caída no chão ao lado de viatura da PM. Então, ela perguntou o que havia acontecido e os policiais responderam a irmã caiu da moto, sem dizerem o porquê. No dia Ariele, disse que não havia blitz e nenhum outro tipo de bloqueio.



No dia do episódio, ela procurou o rapaz que pilotava a moto que transportava a irmã, mas não o encontrou. Ele fugiu com medo. Quando percebeu que Ariana havia caído, ele parou a moto e olhou para trás. Segundo Ariane, foi quando o rapaz viu um policial apontando a arma para ele e fugiu. Ariele contou que os policiais só socorreram Ariana por causa da pressão feita pelos moradores, que naquela hora já estavam aglomerados no entorno. "Eles pegaram ela e jogaram no porta-malas como se fosse um bicho", declarou a irmã da vítima.



No dia 28 de junho, parentes e amigos de Ariana fizeram um protesto. A manifestação saiu do Novo Horizonte, seguiu pela Avenida Ulisses Guimarães até a Defensoria Público, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Com cartazes, pouco mais de 30 pessoas pediram por justiça. Eles bloquearam uma das vias e o trânsito ficou lento. O tráfego foi liberado horas depois.