O Fantástico Mundo da Lore chega ao Teatro Castro Alves

O musical O Fantástico Mundo da Lore, da dançarina Lore Improta, chega ao Teatro Castro Alves neste sábado (24), às 17h. Cheio de cores, o espetáculo voltado para o público infantil conta a história da personagem Lore, que em uma noite pega carona com um balão que estava perdido e embarca em uma viagem onde a dança acaba sendo o principal motivo para outras descobertas.

A montagem estreou em outubro, aqui em Salvador, e já passou por Maceió, João Pessoa, Fortaleza, Petrolina, Aracaju e Feira de Santana. Essa é primeira vez que a dançarina mostra o musical no TCA, o que para ela é um sonho que está se realizando. “Eu estou muito ansiosa! Sempre foi um sonho meu por causa da história do teatro e por conta dos artistas que já se apresentaram lá”, conta a artista, completando que está se sentindo honrada.

Acompanhando os três blocos que mostram o amadurecimento da personagem, o repertório tem músicas do famoso Show da Luna, Palavra Cantada, Ivete Sangalo, Saulo, Os Saltimbancos e canções autorais de Lore. “São músicas sobre animais. Músicas voltadas para toda a questão educativa. Todas as minhas músicas vão estar no espetáculo”, explica. A direção artística é de Fred Soares e a musical de Luciano Pinto.

Serviço

O quê: Musical O Fantástico Mundo da Lore

Onde: Teatro Castro Alves

Quando: Sábado, dia 24 de agosto, às 17h

Ingresso: R$ 60 | R$ 30 (A a Z) e R$ 50 | R$ 25 (Z1 a Z11)

Clube CORREIO: 40% de desconto