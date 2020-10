'O fator determinante foram os resultados não atingidos', diz Pivetti após demissão

Após quase quatro meses no cargo, Bruno Pivetti foi demitido pelo Vitória. Ele foi desligado pelo clube na manhã desta quarta-feira (7), menos de 24 horas após a derrota por 2x1 para o América-MG, no Barradão, na 14ª rodada da Série B do Brasileirão. O tropeço foi o segundo como mandante na competição. Antes, no último dia 29, o rubro-negro havia perdido para o CSA, por 1x0.

Em contato com o CORREIO, Pivetti comentou sobre o principal motivo da sua saída. “O fator determinante foram os resultados não atingidos, principalmente nos últimos jogos. Quando não se tem um alinhamento entre expectativa e realidade, se gera um sentimento de frustração. Mas tenho convicções que o elenco é qualificado e pode buscar os objetivos da temporada, mesmo porque não está tão distante assim do G4. É um campeonato difícil, competitivo, mas desejo a melhor sorte para o clube”.

O ex-treinador diz não ter sido surpreendido pela demissão. “Não pega de surpresa porque nós já estamos acostumados com o cenário, principalmente do futebol brasileiro. Não podemos descuidar das necessidades de resultados em curto prazo. Então quando não temos um bom alinhamento a situação sempre fica complicada, principalmente para o treinador, que é o líder principal do processo”.

Nesta quarta (7), o auxiliar fixo do clube, Flávio Tanajura, foi responsável pelo treino. Na quinta-feira (8), o grupo já será comandado por Eduardo Barroca, que foi contratado como novo técnico.

O resultado diante do América-MG fez o Vitória cair duas posições na tabela da Série B. Com 18 pontos, o Leão ocupa a 10ª posição. A diferença para o G4 é de cinco pontos, já que o Juventude, 4º colocado, soma 23. A distância para a zona de rebaixamento é de sete pontos, pois o Cruzeiro, que está em 17º lugar, tem 11.

Bruno Pivetti deixa o Vitória após 19 partidas. Foram quatro vitórias, nove empates e seis derrotas: aproveitamento de 36,8%. Ele amargou as eliminações na fase classificatória do Campeonato Baiano, nas quartas de final da Copa do Nordeste e na terceira fase da Copa do Brasil.

Pivetti foi efetivado no dia 19 de junho, após o clube comunicar a demissão de Geninho, hoje no Avaí, poucos dias depois da Toca do Leão ser reaberta. Na ocasião, a diretoria rubro-negra informou que a mudança de comando ocorreu em função da crise financeira pela qual o clube atravessa.