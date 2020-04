O federalismo e os limites para legislar sobre mensalidades escolares

Diante da pandemia estão sendo realizadas discussões sobre a redução dos valores das mensalidades escolares. Em meio a isso surgiram dois Projetos de Lei na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia reduzindo o valor das mensalidades.

O PL 23.798/2020, do Deputado Alan Sanches, determinando o desconto de 30% e o PL 23.799/2020, do Deputado Jurailton Santos, determinando descontos entre 10% e 50%. Ambos os PLs atentam contra o Federalismo Brasileiro e sua tradição secular de organização do Estado, e distribuição de atividades entre a União e os Estados. Desde a 1ª. Constituição Federal de 1891 até a atual, de 1988, vem sendo preservada a garantia de “unidade nacional”, pois os Estados são obrigados a se submeter a um só direito civil, comercial e penal, que não pode ser alterado por Assembleias Estaduais.

É competência privativa da União (art. 22, I, CF) legislar sobre direito civil (contratos e obrigações privadas). Descontos em mensalidades escolares só poderão ser debatidos no âmbito da União, isto é, na Câmara e Senado Federal (Brasília). O STF vem declarando inconstitucionais as leis estaduais que pretendam alterar contratos escolares, como ocorreu na ADI nº 1007-PE que examinou a Lei Pernambucana nº 10.989/1993 (data de vencimento), e com a ADI nº 1042-DF que analisou a Lei do Distrito Federal nº 670/1994 (descontos em função da quantidade de filhos matriculados). Já conhecendo essa realidade as Assembleias Legislativas Estaduais vêm arquivando previamente, por vício de inconstitucionalidade, os PLs que tratam de situação idêntica. A ALEPE arquivou há menos de 15 dias o idêntico PL 11028/2020 que propôs 30% de desconto nas mensalidades escolares enquanto perdurasse a pandemia. É importante situar a questão na dimensão que ela de fato passa a ter. Se de um lado existem problemas políticos e momentâneos a nos tirar o foco do objeto e dar a ele um tom que de fato não possui, por outro lado somos uma República Federativa.

Desconhecer essa realidade e tudo o que ela implica é renegar o nosso passado e romper com a tradição do Federalismo Brasileiro. É ainda fragilizar as escolhas daqueles que elaboraram a Constituição Federal de 1988, já que todos nós brasileiros somos o resultado da soma das gerações que nos antecederam.

Júlio Nogueira é advogado atuante no Direito Constitucional, Direito Tributário e Membro da Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC) e Rusenberg Conceição é advogado atuante no Direito Constitucional, Direito Consumidor e coeditor do blog @_donossodireitodecadadia.