O fim de semana tá cheio de arrasta-pé pra curtir

Faltam alguns dias para o São João mas os festejos já começaram em Salvador. Listamos algumas festas que acontecem neste fim de semana para que quiser curtir o arrasta-pé em diversos estilos. Confira.

A 1ª edição do Forró do Urso da Meia Noite acontece sexta (10), a partir das 20h, no pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, com as bandas Forró Sorrateiro, Jalmy e Julinha e DJ Guerreiro. Ingresso:R$ 40, venda no Sympla.

O Licortejo, Forró do Cortejo Afro, acontece sexta (10), às 21h, na Casa Rosa, no Rio Vermelho, em clima de celebração ao Dia dos Namorados. A abertura fica por conta do DJ Branco. Ingresso: R$ 80| R$ 40, à venda no Sympla e no local.

O anfitrião Zelito Miranda comemora o dia dos Namorados, domingo (12), com muito forró, e convida as bandas Bailinho de Quinta e Flor Serena. O evento acontece no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, às 11h. Gratuito.

O Dia dos Namorados e o São João ganham programação especial às sextas e sábados no Shopping Itaigara. Hoje, às 17h, a animação ficará por conta do Arraiá do Beto Narchi, que também se apresenta dia 17. Gratuito.