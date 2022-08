O forró perdeu o seu "tempero" com a morte de Zelito Miranda

Na última sexta-feira (12), acordei com uma ligação do forrozeiro Verlando Gomes, da Banda Flor Serena: “Marrom, perdemos nosso Zelito Miranda”. Eu dei um pulo da cama atônito. Parei, respirei um minuto, e procurei saber de Verlando o motivo. Ele também não sabia. Apenas tinha sido informado através de um grupo de amigos que ele faz parte no WhatsApp.

Refeito do susto, liguei para Telma Miranda, mulher, empresária e companheira de todas as horas de Zelito, que já me atendeu aos prantos, confirmando a triste notícia. Mas, mesmo impactada, ela teve a serenidade de falar que ele tinha partido em paz, ao seu lado e declarando “seu amor por ela”. Um momento tocante. "Eu te amo". Foi a frase dita por Zelito para Telma momentos antes de partir.

(Zelito Miranda no Estúdio Corsário - Foto: Luiz Hermano/Arquivo Correio - 23-11-1992) (Abertura do Forró do Pelô - Crédito: Edmar Melo/Arquivo Correio - - 20-06-2001)

Eu tenho uma relação com a família Miranda de muitos anos. Desde que iniciei no jornalismo, Zelito Miranda (nascido há 68 anos, em Serrinha, na Bahia), que também era chamado de Cabeludo (pelas suas longas madeixas), sempre foi notícia presente em minhas colunas, agora no blog e sempre um colaborador. Todo evento junino que o CORREIO fazia, Zelito era uma das primeiras pessoas para quem eu ligava. Ele, sempre solicito, atendia. Quer gravando um vídeo, escrevendo um texto. Enfim, nunca disse não a um chamado. No meio da pandemia, ao meu convite, por exemplo, o cantor esteve no São João do CORREIO, no YouTube, fazendo live e levando o forró para a casa dos baianos.





Um gigante em todos os sentidos. Além de ser um homem carinhoso e talentoso. O conheci fazendo teatro, ao mesmo tempo que era roqueiro, e o acompanhei até ele assumir de vez seu lado forrozeiro. E fez bonito se tornando o Rei do Forró Temperado. Nas festas juninas e, ultimamente na pandemia, com as lives, ele estava sempre presente com sua banda e sua fiel escudeira, Telma , além da filha Clarice, que fazia as fotos para a divulgação. Ele começou na música “um pouco depois” dos 27 anos. Antes, fez parte da cultura alternativa de sua cidade, foi ator por 10 anos, escritor e flertou com a MPB.

Nos anos 1960, Zelito participou do projeto Meia-Noite se Improvisa, que acontecia no Teatro Vila Velha. Há uns 20 anos, junto com o jornalista e escritor Jolivaldo Freitas, criaram a Ópera Nordestina. Joli (como o chamam os amigos) escreveu o libreto e Zelito as canções. Eles pretendiam encenar o ano passado com apoio de Ildázio Tavares Jr.

Sem preconceito quando se tratava de música, Zelito ,que flertou com várias vertentes, também participou, nos anos 1980, do projeto Pixinguinha Nacional, da Funarte, que consistia em levar um artista iniciante com outro consagrado para se apresentar em diversas cidades. E Zelito teve a sorte de dividir o palco com o cantor e compositor cearense Belchior.

Do forró e dos carnavais

Zelito também tinha seu lado carnavalesco. Ele integrou durante os anos 1980 a Banda Novos Bárbaros, que gravou vários discos e desfilou no carnaval de Salvador com o trio homônimo. Por essa banda passaram o saudoso J. Morbeck, as cantoras Laurinha e Simone Moreno, o cantor Edu Casanova, entre outros. Era uma das bandas mais importantes da chamada era pré axé music. E lá estava o cabeludo com sua postura rock and roll, mandando ver.

Com o arrefecimento da pandemia da covid 19, depois de dois anos parado, ele comemorou sua volta aos shows presenciais com apresentações em Lençóis, Aratuipe, Dom Macedo Costa, Varzedo, Jaguaripe, Pelourinho e Parque de Exposições, em Salvador. Era tudo que ele queria. Além de retornar com seu Forró no Parque, seu xodó, que fez durante 12 anos, no Parque da Cidade e ultimamente no Pelourinho.

Zelito no Pelourinho - Foto: Clarice Miranda/Acervo Pessoal





O forró no Parque marcou época de uma geração que lotava o espaço público para dançar forró com Zelito nos domingos pela manhã.

Zelito Miranda na Jam Session em Montreux no ano de 2014 (Foto: Renatha Photos - Divulgação)

Homem do mundo, o encontrei uma vez em uma Jam Sesssion em Montreux, na Suíça francesa, onde se apresentou com seu forró temperado. Zelito estava a caminho de Paris, onde morou durante uns anos, mas deu uma passadinha no famoso balneário para cantar e fazer suíços e brasileiros caírem na dança. Conversamos muito e ele ressaltava a importância de levar o autêntico ritmo nordestino aos quatro cantos do mundo. Ele se apresentou no sábado, dia 27 de setembro de 2014, na Place du Marchê.

Encontro com Zelito e a esposa Telma (blusa preta) na Suíça - Foto: Acervo Pessoal

Apesar de ficar consagrado como Rei do Forró Temperado (ele dizia que o título veio porque misturava o forró com outros ritmos), o maior sucesso de Zelito Miranda é um reggae bem cadenciado: o hit Do Jeito Que Seu Nego Gosta, feito em parceria com Lazzo Matumbi, que o gravou em seu disco Lazzo: Viver, Sentir e Amar, de 1983. Até hoje a música é presença em muitos repertórios de artistas baianos. Com 40 anos de carreira, Zelito deixa mais de 200 músicas compostas, um DVD e 12 CDs gravados.

Em um de seus últimos contatos comigo, via WhatsApp, dia 20 de junho, Zelito mandou um texto falando sobre uma homenagem que tinha recebido de um colégio em Cruz das Almas. Todo feliz ele escreveu: