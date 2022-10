O futuro já chegou: Agenda Bahia reúne especialistas para debater as mudanças no mundo

Futuro do trabalho, novas economias, ESG, longevidade, inovação, comunidades, novas cidades, juventude e metaverso são assuntos que movimentam a sociedade e deram a dinâmica das palestras e conversas da 13ª edição do Agenda Bahia. Em formato híbrido, o evento aconteceu, no último dia 18, no Wish Hotel da Bahia, e trouxe especialistas nas transformações atuais do mundo, com visões positivas e experiências sintonizadas com os desafios do agora, tema global do encontro.

“Ao longo de sua trajetória – mesmo nas edições que foram virtuais - o Agenda Bahia sempre assumiu uma pauta propositiva sobre temas como inovação, competitividade, qualificação e sustentabilidade, tornando-se um observatório dos assuntos estratégicos para nossa sociedade”, destacou Renata Correia, diretora do Jornal Correio, na abertura oficial do evento, que leva a assinatura do veículo de comunicação.

Para o presidente do conselho de administração da Rede Bahia, Antonio Carlos Junior, estes desafios atravessam todos os setores da sociedade. “São temas bastante palpitantes no momento, que envolvem tudo que se vai pensar daqui para frente, tanto no setor público como no setor privado. É um debate muito importante e que vai clarear pontos para que as pessoas possam pensar suas ações daqui para frente”, explicou.

O Agenda Bahia teve como mestre de cerimônias a jornalista Lu Campos que, com desenvoltura, contribuiu para imprimir uma identidade participativa ao evento.

Esta edição contou com mais de mil inscritos tanto para assistir aos talks e painéis presencialmente – foram 600 presentes - quanto remotamente. Quem não foi ao WishHotel da Bahia pôde acompanhar o evento através da transmissão ao vivo pelo canal do Correio no Youtube (o conteúdo está salvo e pode ser acessado via QRCodedisponível nessa página).

Outra novidade foi o aplicativo Agenda Bahia, lançado nesta edição, pelo qual os usuários puderam enviar perguntas aos palestrantes, publicar comentários na timeline, interagir e fazer networking. Também através do app é possível solicitar, a partir de hoje, o certificado de participação, basta acessar a plataforma agendabahia.yazo.app.br.

“Nosso foco sempre foi engajar o público, criar conexões e fortalecer comunidades. Em um evento impactante como esse, o aplicativo é um ambiente fértil para fazer o networking acontecer! Cada detalhe foi pensado de maneira estratégica para uma experiência imersiva”, diz João Chaves, do departamento de Negócios da Yazo, desenvolvedora da ferramenta.

ARTE EM TODA PARTE

Quem esteve no Wish Hotel da Bahia aproveitou os espaços instagramáveis do evento, projetados pela Archie+ Architecture. Já na chegada, a escada de acesso apresentava frases instigantes, que provocavam as pessoas a viverem uma experiência inovadora. Após passar por um corredor decorado com plantas e iluminação em LED azul, já se via no salão principal paredes revestidas com páginas do próprio jornal, em uma proposta criativa e sustentável.

“A ideia inicial da nossa concepção era fazer com que o público se sentisse de fato pertencente ao evento. E aí sim, através dessa integração, as pessoas pudessem nos ajudar a construir as respostas para o grande desafio do agora. Utilizamos jornais, plantas, acrílicos, iluminação de LED e neon, além da linguagem visual através de telões para trazer sensações dessa grande fusão para o futuro”, explicou Karen Oliveira, arquiteta da Arkie + Architecture.

Além dessas vivências, o público que esteve no espaço recebeu a edição do dia do Correio, que publicou uma reportagem especial sobre o evento, e ainda ganhou um caderninho de anotações ofertado pela Unifacs. Em uma ação sustentável, a Suzano disponibilizou nos ambientes do coffee break, copos descartáveis com uma linha para cada pessoa colocar colocar seu nome e assim reaproveitá-los ao longo do dia.

A programação do Agenda Bahia contou ainda com a performance da artista plástica Maria Mariô, que pintou duas telas traduzindo insights e sentimentos despertados pelas exposições. “Procurei trazer um olhar artístico e visual para os temas trabalhados e, também, um pouco da minha reflexão sobre o que seriam esses desafios do agora. Acho que é um pouco como Luiz Candreva falou na palestra dele, de ter a capacidade desse passeio no caos. É importante também questionar isso, porque as coisas estão muito rápidas”, afirma a criativa.

A trilha sonora ficou por conta do DJ Roger N’ Roll, que apostou em um repertório com muita brasilidade para encerrar o dia. No início da tarde, o humorista LeozitoRocha arrancou gargalhadas da plateia com suas histórias hilárias. Ele é o criador de um dos maiores canais de humor da Bahia: “Os 10 ocupados”, com cinco milhões de inscritos.



O Agenda Bahia 2022 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Acelen e Unipar, parceria da Braskem e Rede+, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Fieb, Sebrae, Rede Bahia e GFM 90,1 e Apoio da Suzano, Wilson Sons, Unifacs, HELA, Socializa e Yazo.