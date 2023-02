Após lançar a canção Fricote, em 1985, Luiz Caldas abriu caminho para o surgimento de um dos maiores movimentos da música baiana: o Axé Music. No especial do Baú do Marrom, Osmar Marrom celebra o cantor que também é um dos homenageados do Carnaval de Salvador deste ano.

