O intruso: conheça o time que pode desbancar dinastia do PSG na França

Algumas ligas europeias vivem nos últimos anos uma dominância de um só clube. É o caso da Itália com a Juventus, da Alemanha com o Bayern e da França com o Paris Saint-Germain. O time de Neymar e Mbappé, no entanto, vê uma temporada mais delicada, com um intruso pronto para destroná-lo: o Lille.

Após 30 rodadas disputadas no Campeonato Francês (Ligue 1), a equipe da cidade homônima tem os mesmos 63 pontos do concorrente bilionário e ocupa a segunda colocação. Até a rodada 29, o próprio Lille era o líder, mas perdeu para o Nîmes e foi ultrapassado pelo PSG. Neste sábado (3), os dois farão uma final antecipada, quando se enfrentarão no Parque dos Príncipes, em Paris, num confronto que pode significar três pontos de vantagem para qualquer um dos lados. No primeiro turno, os times empataram em 0x0.

Com 18 vitórias, nove empates e apenas três derrotas, o Lille deve brigar até o final pelo título francês, o qual já conquistou três vezes (1945/46, 1953/54 e 2010/11). Mesmo que o momento não seja dos melhores, pois acabou de perder a liderança após passar oito rodadas nela, e ser eliminado da Copa da França pelo próprio PSG, o que faz o Lille acreditar que pode desbancar o principal clube da França? O CORREIO fez um raio-X da equipe do técnico Christophe Galtier.

Última conquista "com Hazard e tudo"

São apenas dez anos desde a última conquista do Lille Olympique Sporting Club Métropole. A equipe de 2010/11 foi quem realmente quebrou um longo tabu de conquistas: 57 anos desde o bicampeonato. Apesar de pouco tempo, aquela temporada parece distante se pensarmos que o PSG sequer tinha sido comprado por Nasser Al-Khelaifi e virado uma potência bilionária. O Campeonato Francês vivia um período pré-dominância dos parisienses e pós-hegemonia do Lyon de Juninho Pernambucano, que foi campeão sete vezes seguidas entre 2002 e 2008.

Houve quatro campeões diferentes no hiato entre as duas dinastias. Depois de Bordeaux (2008/09) e Olympique de Marseille (2009/10), foi a vez do Lille levantar a taça. Aquela equipe tinha como um dos principais nomes o belga Eden Hazard, que mais tarde seria o grande nome do Chelsea e atualmente está no Real Madrid. Foi ali que o baixinho despontou e chamou a atenção do continente europeu pela primeira vez, logo aos 19 anos. Marcou sete gols e deu 11 assistências na campanha.

O melhor ataque daquela edição da Ligue 1 (68 gols) tinha ainda o marfinense Gervinho, que fez 15 gols e 11 assistências no torneio, além do artilheiro do campeonato, o centroavante senegalês Moussa Sow, que foi às redes dos adversários 25 vezes. O tempero brasileiro também estava presente no plantel campeão, com o lateral esquerdo Emerson Conceição e o atacante Túlio de Melo.

Consistência na atual campanha

Na atual temporada, ainda que o Lille tenha acabado de perder a liderança para o PSG, há de se destacar que o time está nas cabeças praticamente desde o início. A equipe do norte da França é a que mais liderou a liga até o momento (12 rodadas, contra sete do PSG). Fora isso, é a que menos perdeu: apenas três vezes.

Esse número e a regularidade no campeonato passam bastante pela defesa. São 19 gols sofridos em 30 jogos, o melhor time no quesito. O sucesso do setor começa pelo goleiro Mike Maignan, que atuou em todas as partidas até então e saiu sem sofrer gol em mais da metade delas (16). Com 25 anos, está no clube desde 2015.

À frente dele, uma dupla de zaga que mescla juventude e experiência: José Fonte, 37 anos, campeão da Eurocopa e da Liga das Nações com Portugal, e o jovem Sven Botman, de 21, que faz parte da geração de novos talentos do Ajax, da Holanda. Ambos só estiveram de fora de um jogo de liga. Ainda sobre a segurança defensiva, vale destacar também o meio-campista Benjamin André, líder em desarmes e interceptações do time.

Goleiro Mike Maignan foi convocado para a seleção francesa (Foto: Reprodução/Twitter)

Legião de jovens

Uma grande semelhança com o elenco campeão de 2011 é a forte presença de jovens na equipe. Além do já citado Botman (21 anos), os volantes Soumaré (22) e Renato Sanches (23), o ponta Ikoné (22) e o atacante Jonathan David (21) são titulares absolutos ou, pelo menos, rostos frequentes nos jogos do Lille. David, inclusive, forma outra dupla que mescla juventude e experiência, com o turco Yilmaz, de 35 anos. Ambos marcaram nove vezes na liga e dividem a artilharia da equipe.

O toque de brasilidade fica por conta de Luiz Araújo. O ponta de 24 anos foi revelado no São Paulo, mas pouco jogou pelo time principal do tricolor paulista. Foi comprado pelos franceses em 2017 e marcou 17 gols nos 129 jogos que fez pelo clube.

Outra figura do elenco é Timothy Weah, 20 anos e filho do ex-atacante George Weah, atual presidente da Libéria e vencedor da Bola de Ouro em 1995. O jovem costuma entrar no decorrer dos jogos. Timothy foi formado na base do PSG, onde o pai atuou de 1992 a 1995, antes do seu auge no Milan.

Luiz Araújo é o brasileiro do Lille (Foto: Reprodução/Twitter)

Força à beira do gramado

O alto nível de competitividade do Lille passa também pelo comando técnico. Com 54 anos, o ex-zagueiro Christophe Galtier é quem comanda "Les Dogues". Já são 144 jogos à frente da equipe que ele treina desde o meio da temporada 2017/18. Nesse período, 72 vitórias, 29 empates e 43 derrotas.

Antes de chegar ao Lille, Galtier construiu uma história de oito anos no Saint-Éttiene, até hoje o maior campeão francês (10 títulos). No comando da equipe verde e branca, conquistou a Copa da Liga Francesa 2012/13. No segundo clube da carreira, ainda não conquistou títulos, mas conseguiu um vice-campeonato em 2018/19 que levou o Lille de volta à Liga dos Campeões depois de sete anos.

A campanha rumo à Champions por pouco não aconteceu. Isso porque, na temporada anterior, o Lille terminou na indigesta 17ª colocação, um ponto a mais que o Toulouse, primeiro time dentro da zona de rebaixamento (na França, caem três times por temporada). Passado o susto, o clube se reestruturou e teve nomes como Rafael Leão (hoje no Milan), Nicolas Pépé (reforço mais caro da história do Arsenal) e o brasileiro Thiago Mendes.

Jornais franceses já dão conta que o treinador do Lille pode ir para o Lyon no fim da temporada, após o atual técnico Rudi Garcia não ter assinado contrato para permanecer. Caso isso aconteça, as oito últimas rodadas da liga são a chance do ex-zagueiro deixar seu nome marcado na história do Lille e partir rumo a Lyon com a faixa de campeão estendida no peito.