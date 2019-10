O jornalista Rodrigo Alvarez lança livro em Salvador

Conhecido por seu trabalho como correspondente internacional da Rede Globo, Rodrigo Alvarez, 45 anos, faz sua estreia como autor de ficção. O repórter lança nesta sexta (18), em Salvador o livro O Primeiro Imortal, sobre um homem de 38 mil anos de idade que vive nos dias atuais.

“O livro fala do que o ser humano é hoje e aponta para um futuro onde nós deixamos de ser humanos para nos tornarmos uma outra forma de ser humano. No futuro, teremos chips em nosso cérebro e deixaremos de ser o ‘sapiens’. Não será o fim do ser humano, mas será o fim do ‘sapiens’”, afirma Alvarez, convicto.

O autor diz que o início da história ocorre 38 mil anos porque naquele período, segundo ele, a humanidade começava a ser o que: “Nasciam a cultura, a escultura, a pintura, a música... E era uma época em que a religião tinha papel predominante e quando provavelmente surgiram os primeiros questionamentos filosóficos: ‘existe Deus?’, ‘existe alma?’. E a arqueologia prova que já se faziam esses questionamentos”.

Em sua jornada nesses mais de 38 mil anos, Ignacius, o protagonista, passa por países como França, Alemanha, EUA e Noruega. “Há também uma passagem muito importante pelo Brasil, mas que é melhor não dar detalhes”, diz Alvarez.

A imortalidade, questão central do livro, sempre encantou a humanidade e, em parte, também fascina o autor. “Não sei se eu queria ser imortal, mas eu gostaria de esticar um pouco [a vida]. Gostaria de poder viver até os 150 ou 200 anos para aproveitar muita coisa que não aproveitarei se viver até os 80”, revela Alvarez.

Embora só agora esteja estreando na ficção, ele diz que a literatura sempre esteve em seus planos: “Na verdade, era meu plano original. Aos 17 anos, eu já escrevia contos e já queria escrever um romance. Mas percebi que era preciso viver mais para escrever um romance. Falei pra mim mesmo: ‘vai conhecer o mundo e depois você volta’”.



Serviço

O quê: Lançamento do livro O Primeiro Imortal

Onde: Livraria Leitura (Shopping Bela Vista)

Quando: Sexta, dia 18 de outubro, às 19h

Preço do livro: R$ 50 (físico) | R$ 30 (e-book)