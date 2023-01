'O Judiciário não faltará ao Brasil', diz ministro Alexandre de Moraes sobre invasão aos Três Poderes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes usou o Twitter para se manifestar contra os atos golpistas de integrantes da extrema direita que invadiram a Esplanada dos Ministérios, na tarde deste domingo (8), além de áreas do Congresso, do Planalto e do STF.

Em sua conta, o ministro classificou a ação como desprezível e garantiu que os envolvidos no ataque serão responsabilizados conforme prevê a Lei. "Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados", declarou o Moraes.

E ainda completou incluindo a responsabilização dos que estão à frente dos ataques. "Assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O Judiciário não faltará ao Brasil!" finaliza o texto publicado por Moraes.

Em paridade contra os atos democráticos, a Advocacia Geral da União (AGU) destacou que os envolvidos no ataque aos prédios públicos estão sujeitos ao cumprimento de penas que variam ao menos de 6 meses a 3 anos, conforme o artigo 163 da Constituição. A informação é do Fantástico.

O texto do artigo corresponde a punição por “destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia [...] e dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico", com detenção de seis meses a três anos e multa.