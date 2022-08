'O Lendário Cão Guerreiro' repete fórmula com bichinhos (mais ou menos) engraçados

O Lendário Cão Guerreiro, que estreia hoje, conta a história do simpático cachorrinho Hank, que, acidentalmente, é designado como o guardião de uma cidade habitada por gatos. Para isso, ele precisa passar por um treinamento, até que realize seu sonho: tornar-se um poderoso samurai. Durante o treinamento, ele fica amigo de um gato que será o seu mentor. A história é inspirada no clássico da comédia Banzé no Oeste (1974), de Mel Brooks.

Apesar de ter alguns momentos divertidos, a animação não sai dos clichês dos longas do gênero, protagonizados por animais: muitas caretas, correria, movimentos bruscos e rápidos dos personagens, quedas, pancadas... talvez até faça as crianças menorezinhas rirem e se divertirem, mas é muito pouco diante da exigência das boas animações que têm sido produzidas recentemente. No fim, aquela velha lição de moral sobre aceitar diferenças - no caso, que gatos e cães podem ser amigos - e vencer adversidades. O filme é bonitinho? Sim, mas nada além disso.

De positivo, na versão brasileira, tem as vozes de Paulo Vieira e Ary Fontoura, que são uma diversão à parte. Vieira diz que sua experiência com a comédia no palco ajuda a dar voz a Hank: "No stand up, uso praticamente apenas a voz, como na dublagem. A base é a voz, a entonação, o ritmo... Isso acaba sendo uma vantagem [na hora de dublar]".

O veterano Ary Fontoura, que continua na ativa aos 89 anos e com uma voz impressionantemente firme, diz que sua passagem pelo radioteatro também ajuda na hora de "interpretar" o gato Shogun. "No radioteatro, utilizei certos recursos no sentido de interpretar e nesta dublagem me vi fazendo radioteatro. Fazia com que o público imaginasse que eu era um rei ou um príncipe através da voz e isso me ajudou bastante".