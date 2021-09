Ô loco, meu! Faustão é impedido de anunciar seu programa na Band; entenda

O apresentador Fausto Silva deixou a Globo para trabalhar na Band, mas ainda não pode aparecer na telinha da emissora paulista. Na manhã desta quinta-feira (30), a Band realizou um evento para anunciar as novidades na grade de programação para 2022, e um dos destaques, claro, é o programa 'Faustão na Band'.

O anúncio do programa, no entanto, não pôde ter o seu apresentador, e ficou por conta Cris Gomes, diretor da atração, justificar a ausência de Faustão durante o evento. Ele explicou que por razões contratuais Fausto ainda não pode aparecer em uma concorrente da Globo, pois o contrato dele com o canal de TV da família Marinho ainda está vigente.

Mesmo sem o apresentador, nomes conhecidos do público marcaram presença. Antigos funcionários do 'Domingão', as tradicionais bailarinas e a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, apareceram na chamada e deram um gostinho do que está por vir.

O "Faustão na Band" estreia em janeiro e será um programa diário em horário nobre. Ainda não foram divulgados mutos detalhes de como será a atração, mas pelo trailer já foram anunciadas entrevistas com famosos, números musicais, histórias emocionantes e humor. A Band TV promete um formato que agrade à família e retrate todo o Brasil. As informações são do portal IG.