O look "old money" está bombando nas redes sociais e exalta estilo clássico

Ótimos termômetros para novos comportamentos fashion são as redes sociais. Tik tok e Instagram, ao mesmo tempo em que rivalizam pela audiência, lançam tendências sem parar. Uma das mais quentes do momento é o look "old money" (dinheiro velho, em livre tradução). Nada mais é que a estética vinda das herdeiras de famílias tradicionais norte-americanas que usam looks clássicos .

É uma mistura de referências que vêm, principalmente, das roupas dos estudantes de colégios preparatórios particulares para as universidades mais cobiçadas e caras do mundo. Dentro desse universo, ainda entram peças das práticas de esportes como polo e tênis.

A esse jeito de vestir, se deu o nome de "preppy" (uma abreviatura de preparatório) lá nos anos 70. Esse estilo propõe muitas peças em alfaiataria como shorts, sainhas plissadas, camisas listradas, pulôveres de tricô , conjuntinhos na mesma cor ou padrões discretos.

Os catálogos de marcas como Tommy Hilfiger e Ralph Lauren da década dos anos de 1990 são ótimas fontes de inspiração. Literalmente parecem peças herdadas. A novidade fica por conta da assinatura mais jovial e da trend ter se espalhado entre jovens negros influencers. Visitamos essa tendência quente montando looks que reproduzem esse guarda-roupa rico , mas usando apenas itens de loja de departamento. Confere aí!

Combinada

Tom pastel e padrões elegante como o quadriculado são marcas registradas do "old money". Investimos em top mais short na mesma cor, casando com bolsa pequena estruturada. Tiara e plataforma arrematam a produção.

Boa moça

Camisa social azul listrada, short caqui e colete de tricô são elementos chaves dessa tendência.

Sem erro

Conjuntinhos são "must have" no visual patricinha. Por isso, escolhemos esse casaqueto mais top de crochê em mesma cor. Para dar mais elegância pantalona bege de alfaiataria. O sapato loafer também é outro item indispensável nesse estilo.

Fotos: Gardênia Passos (@gardenia.passos)

Produção de moda : Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salasamarina)

Modelo: Allana Castelo (@allanacasteloo) da 4O Graus Bahia (@40grausbahia)

Todos looks são da Renner Shopping Barra (@lojasrenner)