"O maior desafio é fazer as pessoas entenderem a importância da mineração"

Antonio Carlos Tramm é um realizador nato. Gestor sem meias palavras, o empresário não mede esforços ao reivindicar o que persegue e acredita. Administrador com vasta experiência nos setores público e privado, assumiu há cerca de dois anos e meio a missão de liderar a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), onde contribui para o desenvolvimento sustentável da mineração na Bahia.

Nesta entrevista ao CORREIO, o presidente da CBPM comenta os principais desafios do setor no estado:

Como o senhor avalia este período de dois anos e meio à frente da gestão de CBPM?

Me alegra dizer que hoje a CBPM consegue se manter por meios próprios. No meu primeiro ano nós lançamos três editais e fechamos dois contratos. No segundo ano foram três editais lançados e três contratos fechados. Este ano já lançamos cinco editais e pretendemos lançar ainda mais. Aumentamos os investimentos em pesquisa, lançamos o Mapa Tectônico-Geocronológico, trocamos os carros das equipes de campo, estamos prestes a fazer um novo levantamento aerogeofísico na região Norte da Bahia, tudo com o objetivo de preparar a CBPM para o futuro. O próximo passo é trabalhar para a informatização total dos dados de quase 50 anos de pesquisas realizadas pela empresa. Com esse intuito, iniciamos também a instalação do nosso elevador. O prédio da CBPM foi fundado em 1979 e era o único do CAB que ainda não possuía o equipamento de transporte. É uma responsabilidade da empresa oferecer aos funcionários e visitantes instalações mais acessíveis, garantindo maior mobilidade às pessoas com deficiência, aos idosos e às gestantes, além de promover a renovação do bem público.

Qual é a importância da CBPM para a mineração na Bahia e quais são os maiores desafios de se trabalhar a pesquisa mineral aqui no estado?

O principal propósito da CBPM é promover o desenvolvimento econômico baiano através do aproveitamento dos recursos minerais, com a determinação de preservar o meio ambiente, contribuindo para a geração de emprego e renda, diminuindo as desigualdades regionais e melhorando a condição de vida da população baiana. O maior desafio é fazer as pessoas entenderem a importância da mineração. Fazer as pessoas olharem além dos problemas. Eles existem, e estamos sempre em busca de soluções, mas é importante entender que não dá para viver sem mineração. A mineração está desde os óculos no seu rosto até a cadeira onde você está sentado, passando pelo carro, pelo avião e pelas construções.

Mesmo em um cenário de pandemia, a mineração registra crescimento no Brasil. A quais fatores podemos atribuir o sucesso deste setor?

O alto preço das commodities no mercado internacional, a desvalorização do real e a valorização do dólar contribuíram para o crescimento da mineração como um todo no País. Aqui na Bahia, além das questões conjunturais, tivemos no ano passado o retorno da produção de níquel em Itagibá, pela Atlantic Nickel, parceira da CBPM, o início da produção de minério de ferro pela Bamin, recordes de produção em empresas como a Mineração Caraíba em Juazeiro e Jaguarari, e da Largo Resources em Maracás. Somados, esses fatores levaram a um aumento de 60% na produção mineral comercializada da Bahia no ano passado, diante de uma média de 20% nos anos anteriores. Este ano seguimos crescendo. Já vamos terminar agosto atingindo números equivalentes a todo o ano passado, passamos Goiás e somos agora o terceiro maior estado em produção mineral comercializada, atrás apenas de Minas Gerais e Pará.

Embora a Bahia seja um dos principais estados mineradores do País, as dificuldades de logística impedem que o setor se desenvolva ainda mais. Como a CBPM vê essa questão?

Com exceção das pedras preciosas, não dá para transportar minério sem um modal ferroviário que funcione. Para a exploração de minério de ferro, por exemplo, é imprescindível que exista uma malha ferroviária que vá da região onde está a jazida até um porto para escoamento. A Bahia não pode ter tantos portos sem trem. O leilão do trecho 1 da Fiol foi uma vitória neste sentido, mas a Bahia não pode parar por aí. É preciso acompanhar esse processo e continuar lutando também pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA/VLI). No momento, temos a VLI pleiteando uma renovação antecipada de outorga sem sequer apresentar como esses 25 anos de concessão contribuíram para o desenvolvimento da Bahia, e com quais investimentos o Estado irá contar no futuro. Essa é uma questão importante não apenas para a mineração, mas também para o agronegócio, para a fruticultura e a indústria química. Precisamos lutar para que a Bahia tenha uma rede ferroviária de verdade, modernizada, eficiente e digna dos enormes avanços econômicos que o Estado apresentou nos últimos 20 anos.

A assinatura do contrato de concessão do primeiro trecho da Fiol está marcada para o dia 2 de setembro. De que forma esta ferrovia facilitará o escoamento da produção mineral baiana?

O leilão do trecho 1 da Fiol representa um marco no desenvolvimento baiano deste século. Os trilhos desta primeira etapa vão de Caetité ao Porto Sul, em Ilhéus, e devem colocar o nosso estado no seleto grupo de exportadores nacionais de minério de ferro, commodity que representa aproximadamente 4% do PIB brasileiro. Só a carga estimada pela BAMIN deve ocupar um terço da capacidade da ferrovia, gerar 10 mil empregos, desenvolver toda cadeia produtiva ao redor da mineradora, incrementar salários na economia local, dentre outros benefícios. A Fiol vai viabilizar também a tão sonhada Zona de Processamento de Exportação (ZPE), em Ilhéus. Além de transportar riquezas, os trilhos da ferrovia vão facilitar a implantação de internet via fibra óptica nos 30 municípios que ela cruza. Teremos muito desenvolvimento e crescimento em todos os municípios cortados pelos trilhos.

O minério de ferro tem apresentado resultados importantes aqui na Bahia. Podemos esperar novos investimentos para o estado em breve?

A valorização do minério de ferro tem sido responsável pelo incremento no faturamento de mineradoras baianas e têm também atraído novos investimentos para o estado. Boa parte desse aumento se deve à entrada da BAMIN no mercado, que apresentou um crescimento na produção de quase 900% no primeiro semestre de 2021, em relação ao mesmo período de 2020 (ANM). Estudos realizados pela CBPM mostram que o Centro-Oeste baiano, onde fica Caetité, é rico em minério de ferro, urânio e outros minerais. Na esteira da Fiol, a CBPM já trabalha para atrair mais investimentos para oportunidades identificadas na região e, também, em estudos de novas jazidas minerais a 100 km de distância de cada lado dos trilhos.

A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais praticamente dobrou até julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020. Qual é a importância deste aumento para as receitas dos municípios baianos com produção mineral?

A melhor característica do dinheiro da Cfem é que ele é dinheiro novo, não vem com restrições. O município pode identificar as áreas de maior necessidade e utilizar o valor da melhor forma. Pode ser para educação, segurança, saúde, logística, ou qualquer setor que for representar maior ganho social para sua população.

Hoje em dia é praticamente impensável deixar de considerar fatores como a sustentabilidade e práticas de ESG na atuação das empresas. A mineração na Bahia tem feito a parte que lhe cabe?

Eu sempre digo que ESG não pode ser só para inglês ver. Infelizmente, muitas empresas se limitam a fazer o mínimo, pensando apenas no que apresentar aos investidores, que têm exigido cada vez mais esse comprometimento na hora de decidir onde colocar dinheiro. É aí que a mineração tem que fazer a diferença, e eu acredito sim que está fazendo. Mas o caminho ainda é longo até alcançarmos uma mudança de governança real. Porque essa é a parte mais importante e mais difícil do ESG. Fazer ações sociais e sustentáveis de forma paliativa, a maioria faz. Mas realmente mudar o seu entendimento do que é importante para a construção do futuro das próximas gerações, ainda é uma meta que precisa ser alcançada.

De que forma a CBPM pretende seguir contribuindo para o desenvolvimento da mineração na Bahia. As perspectivas são positivas?

A principal contribuição da CBPM sempre será a pesquisa mineral. O conhecimento é o bem mais importante que temos. Quanto mais conhecermos o potencial mineral da Bahia, mais investidores conseguiremos atrair, e assim o nosso Estado vai cada vez mais se desenvolvendo socioeconomicamente. As perspectivas são positivas, com as obras da Fiol, mas não podemos esquecer da FCA. É imprescindível que haja investimentos na nossa logística. Não adianta ter minério, se não tiver como escoar. Os trens precisam chegar aos portos, para que assim a Bahia siga prosperando.

