O meio (ainda) é a mensagem

Tenho ao menos dois leitores atentos. Não são mais especiais que os sonolentos, mas fazem toda a diferença. Especialmente se vacilo. Estão ali só para isso, fiscais de erros. Sou de um tempo em que escrever não era considerado grande coisa, época em que o predomínio era da imagem e todo mundo invejava quem aparecia na TV.

Dentro do aparelho mágico, na sala da casa das pessoas, qualquer um virava estrela de Hollywood, fosse por fazer algo relevante de verdade ou pura sorte — ser calouro num programa, figurante numa novela ou estar de passagem durante a passagem de um repórter. Todo mundo queria, por alguns segundos, aparecer na tela.

Dia desses, uma colega do primário me localizou numa rede social e enviou uma mensagem. Perguntava se havia me tornado jornalista, como disse que queria ser quando tinha uns oito anos. Eu respondi que sim (olha que felicidade!), contei que passei por alguns jornais locais e que hoje escrevia crônicas e dava aulas.

Ela pareceu um pouco decepcionada com a minha trajetória. Talvez até tenha duvidado da veracidade. Afinal, como alguém pode se tornar uma jornalista “de verdade” sem nunca ter aparecido na televisão. A vida tem dessas coisas, já cantava Ritchie em um videoclipe num programa antigo que passava na extinta MTV.

Recentemente, ao dar entrevista sobre meu novo livro de crônicas no Conexão Bahia, apresentado pelo talentoso Aldri Anunciação, na Rede Bahia, deu pra sentir que não mudou muita coisa. Aparecer na TV segue sendo tão importante que há quem se deixe trancafiar com mais de vinte estranhos numa casa por três meses.

Senti vontade de anexar o link de minha breve aparição televisiva, compartilhado generosamente por alunos e ex-alunos nas redes, numa mensagem simpática para a colega do primário. Tolice, pensei, e esqueci. Sou de um tempo em que escrever era considerado coisa de loucos, principalmente quando se é uma mulher.

Não me sinto obrigada a esconder que venho de um tempo diferente deste, ao qual pertenço hoje por direito. Estar vivo é pré-requisito ao estágio seguinte. Há quem prefira desonestidades cosméticas. Lembro de um colega comentando ser “jovem, graças a Deus”, esquecido de que, anos depois, já não é bem assim que a banda toca.