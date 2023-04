'O Melhor Samba De Todos Os Tempos' acontece em julho no Parque de Exposições

Uma das festas de samba mais esperada pelo público baiano, vai retornar no dia 23 de julho, a partir das 12h, com mais de 10 atrações especialmente para aqueles que gostam de dançar.

O Samba Piatã volta com o tema "O Melhor Samba De Todos Os Tempos", ganhando uma edição especial no Parque de Exposições, na Avenida Paralela.

A sétima edição do Samba Piatã terá como atrações: Menos é Mais, Péricles, Turma do Pagode, Dilsinho, Tiee, Pixote, Belo, Mumuzinho, Di Propósito e Ferrugem.

A festa vai contar com três setores: Arena, Área Vip e Open Bar. O serviço do setor Open Bar contará com Cerveja, Água, Refrigerante e Vodka.

Os interessados podem adquirir os ingressos no lote promocional a partir desta quarta (19), às 12h, no site da Ingresse.com.