O Metaverso na visão do brasileiro

Uma startup de pesquisas digitais, a OnTheGo, resolveu tentar entender o que o brasileiro acha do Metaverso. Foram 400 entrevistas com pessoas que possuem acesso à internet, das classes A, B, C e D. Mais da metade dos entrevistados afirmaram que estão familiarizados como termo e a grande maioria acredita que o Metaverso é o futuro da tecnologia. Segundo Diogo Oliveira, o gerente de marketing da empresa que fez a pesquisa, mesmo com essa quantidade de pessoas que dizem entender o que é Metaverso, ele ainda é algo em construção e que não pode ser definido com certeza. Por exemplo, na pesquisa, 12% das pessoas disseram que o Metaverso "é uma grande empresa de tecnologia, desenvolvendo novos serviços para a internet”, numa associação que parece ter ficado mais comum depois de Mark Zuckeberg mudar o nome de sua empresa, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, para “Meta”, o que teria iniciado o velho efeito Bombril, onde toda palha de aço, mesmo que fabricada por outra empresa, é chamada pelo nome do produto.

Brasileiros tecnológicos

Nas entrevistas da pesquisa ficou novamente claro como os brasileiros são apaixonados por tecnologia. 36% se consideram curiosos com o tema, 25% animados e outros 22% otimistas. Apenas 2,5% das pessoas se mostraram desinteressadas ante ao Metaverso que, em relação aos impactos na sociedade, pelo menos para metade dos entrevistados, vai impactar nas atividades do dia a dia, na socialização, na cultura e até no mundo dos investimentos. Outros 22% também afirmaram que o mundo digital é uma alternativa melhor que a realidade, o que me lembra de cara o filme “Os Substitutos", que tem Bruce Willis como protagonista. Na obra, as pessoas param de sair de casa e só interagem com o mundo exterior de forma virtual, através de avatares andróides. Guardando as devidas proporções, o Metaverso seria esse mundo do filme de 2009 meio às avessas, pois as pessoas viveriam senão uma existência paralela, talvez uma extensão dela na dimensão virtual. Pelo sim, pelo não, como frear os impactos dessa nova forma de se conectar é impossível, o que nos resta é tentar acompanhar e nos preparar ao máximo para, em breve, nos vermos no Metaverso, seja lá ele o que venha a ser.

Mais transparência nos cursos on-line

É isso que a plataforma de gestão educacional Jacad passou a oferecer esse ano. Utilizado por 40 mil professores e 500 mil estudantes de 22 estados do Brasil, a plataforma criada em 2006 evoluiu, impulsionada pelo boom de cursos de ensino à distância (EAD). A solução ganhou o nome simples de "Prova On-line” e, desde fevereiro, passou a ser utilizada em provas de diversas instituições de ensino. O sistema embaralha as questões tornando as provas dos alunos totalmente diferentes entre si, evitando aquela ligação para "pescar", como se diz aqui na Bahia, ou “colar”, como essa consulta à prova alheia é chamada mais para o sul do país. Uma outra ferramenta bloqueia a possibilidade de tirar a prova de tela cheia, evitando buscas na internet, pelo menos no próprio computador. O tempo de prova também é cronometrado e o sistema corrige as questões de múltipla escolha automaticamente, deixando mais tempo para que o professor possa focar nas de respostas abertas. O sistema Jacad, além da prova on-line, oferece para as instituições de ensino uma solução que integra toda a gestão educacional, desde a inscrição e gestão da vida acadêmica dos alunos até o controle administrativo/financeiro.