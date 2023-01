O mistério da chacina no DF e o BBB virando meme

O mistério da chacina em Brasília

Dez pessoas com relação familiar desapareceram no Distrito Federal em um caso que envolve polícias de três estados. Cinco corpos, de três crianças e dois adultos, encontrados em Goiás e Minas Gerais, já foram identificados. Dois corpos, encontrados em MG, ainda não foram. Três pessoas seguem desaparecidas e três homens foram presos. Ao todo, desapareceram um homem, sua ex-mulher, a atual mulher, uma filha com a ex, um filho e uma filha com a atual, a esposa do filho e os três filhos desse casal - netos do homem. A linha de investigação mais aceita trabalha com um crime cometido por conta de dinheiro da venda de imóveis por membros da família.

Ex-ministro preso

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres foi preso no dia 14, logo após chegar no Brasil, por conta de eventos relacionados ao atos antidemocráticos ocorridos no dia 8, quando bolsonaristas depredaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília. Durante a semana, operações da Polícia Federal prenderam acusados de envolvimento com os atos em estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo, entre outros. Em outra frente, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes analisou as audiências de 1.496 detidos após os atos, convertendo 942 em prisões preventivas e liberando 464 para responder em liberdade, com tornozeleira eletrônica.

Pataxós mortos

Dois indígenas foram mortos a tiros na BR-101, trecho da cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia, na noite de terça-feira (17). Segundo a Polícia Civil, Nawir Brito de Jesus, 17 anos, e Samuel Cristiano do Amor Divino, 25, foram atingidos quando estavam indo para uma das fazendas que estão ocupadas por um grupo indígena no processo de retomada feito pelos povos Pataxós. O governo estadual pediu prioridade na investigação e o Ministério dos Povos Indígenas acompanha.

Prédio desaba na Federação

Um prédio de três andares desabou na última terça-feira (17), no bairro da Federação, em Salvador. Não havia ninguém dentro, já que ele seria inaugurado no sábado (21). Ninguém ficou ferido, mas oito imóveis vizinhos foram atingidos e moradores precisam de auxílio para deixar suas residências, já que o entulho estava impedindo. Dois dias depois, a Defesa Civil de Salvador notificou 36 pessoas para deixarem suas residências devido aos riscos provocados pelo desabamento.

MEME DA SEMANA

O BBB é ótima fonte de memes. A semelhança entre Bruna Griphao e um personagem do filme A Fuga das Galinhas não passou batida.(@choquei)

BOMBOU NO INSTA

Na noite de segunda-feira (16), duas mulheres entraram em luta corporal na academia Smart Fit no bairro da Ribeira. Durante a briga, uma das mulheres mordeu o rosto da outra. O caso foi registrado por clientes do estabelecimento. Funcionários e clientes separaram as envolvidas na briga. O cantor e compositor Jô talvez tenha ‘descoberto’ o motivo do confronto: a eterna dificuldade de dividir aparelhos nas academias... Confira nos comentários:





