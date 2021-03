O novo Liga da Justiça chegou às plataformas de aluguel; veja opiniões

O filme de 2017 foi apedrejado pela crítica e um fracasso de bilheteria - mesmo com a escolha certa do elenco, que fique claro. Hoje, Liga da Justiça volta a cartaz pelas mãos de Zack Snyder, seu idealizado original, com nada menos que quatro (!) horas de duração.

A exibição do Snyder Cut, como o filme vem sendo chamado, acontece em plataformas digitais de locação de vídeos e fica disponível até o dia 7 de abril. Depois disso, volta ao Brasil como parte do catálogo do serviço HBO Max, que deve ser lançado por aqui em junho.

Apesar das cansativas quatro horas de duração, a crítica mundial (e nacional) tem elogiado a trama mais madura, o desfecho amarrado e a boa construção dos personagens e vilões.

No site agregador de opiniões Rotten Tomatoes, a nova Liga da Justiça recebeu 78% de avaliações positivas dos especialistas, contra as 40% do Liga da Justiça de 2017, dirigido por Joss Whedon - o público, mais generoso, meteu um score de 97%.

Zack Snyder dirigindo Ben Affleck, como Batman (divulgação)

No Brasil, os elogios também surgiram - moderados, mas surgiram. Leonardo Sanchez, da Folha de S.Paulo, disse que o corte de Zack Snyder , o "arquitteto do universo cinematográfico da DC Comics é mais autoral". Cesar Soto, do G1, avalia que a "nova versão do filme de heróis de 2017 exige paciência do público com duas horas iniciais lentas e desnecessárias, mas deve agradar fãs com desfecho mais maduro". Felipe Grutter, da Rolling Stone, diz que "Liga da Justiça de Zack Snyder é um épico de super-heróis e carta de amor aos personagens da DC"

Na gringa as críticas estão divididas. Owen Gleiberman, da Variety, elogiou o filme principalmente pelo desenvolvimento dos personagens e afirmou que o longa não se destaca apenas no universo extendido da DC, mas em um cenário maior de filmes de super heróis: "O novo filme - e não se engane, é realmente um novo filme - é mais do que uma reivindicação da visão original de Snyder. É um entretenimento grandioso, ágil e envolvente. Uma história de origem de um time de heróis que, no fundo, é clássica e convencional, mas ainda é contada com uma sinceridade infantil inebriante e uma maravilha sinistra de conto de fadas, a qual leva você de volta para o que os quadrinhos, no seu melhor, sempre buscam: fazer você se sentir como se estivesse vendo deuses brincando na Terra."

Pela primeira vez, o vilão Darkseid aparece num filme da DC (divulgação)

Já John DeFore, do The Hollywood Reporter, não poupou críticas ao filme. Apesar de ter considerado a narrativa mais coerente e a fotografia melhor, o crítico disse que a escrita e as performances do elenco não são satisfatórias. "A alma do filme, tal como é, permanece inalterada e, aos 242 minutos, poucos deles oferecem muito prazer. É quase insuportável como uma experiência de sessão única... Esta versão expandida pode ser exatamente o produto desejado pela legião de fãs de Snyder, que clamou aos céus pelo lançamento. Mas os que não são membros desse culto vão achar que é tão desagradável quanto o original."

Maya Phillips, do The New York Times, declarou que a nova versão "não acrescenta muito para ficar feliz". Além disso, reprova a fotografia sombria e como o filme explorou o tema da esperança. "Autoconsciente, Snyder mistura o máximo de história possível no período de tempo, marcando o final com incontáveis fios pendentes, os quais poderiam ter sido tecidos em uma tapeçaria maior de futuros filmes da DC Comics - caso a versão dele tivesse sido lançada antes."

.A trama do Snyder Cut é semelhante à Liga da Justiça (2017). Batman (Ben Affleck) está ciente de um terrível ataque alienígena e, motivado pelo sacrifício de Superman (Henry Cavill), parte com Mulher-Maravilha (Gal Gadot) na busca de guerreiros poderosos - são Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Ciborgue (Ray Fisher) - para enfrentar a ameaça e salvar toda humanidade.

Paralelamente, o vilão Lobo da Estepe (Ciarán Hinds) busca pelas três Caixas Maternas, artefatos alienígenas poderosos na Terra. As motivações de Lobo da Estepe são muito mais claras (e diferentes) e toda submissão dele com o “chefe” Darkseid (cortado completamente em 2017), um dos maiores vilões da DC, ficou complexa.