O Olodum é do Pelô, da Bahia, do Brasil e do Mundo

O mês de agosto é cheio de datas importantes para o Olodum, também conhecido como Afro do Pelô. Não bastassem as mais significativas como os 30 anos da presença de Nelson Mandela na Bahia, quando teve uma recepção histórica, os 30 anos da apresentação impactante no Central Park em New York, ao lado de Paul Simon, o Olodum voltou de novo a ficar em evidência com a bela performance do boxeador baiano e torcedor do Bahia, Hebert Souza.

Ainda antes de ser campeão olímpico, medalha conquistada na madrugada deste sábado (7) de forma espetacular, Hebert entoou para o mundo, depois de um belo triunfo nos ringues, a música gravada pelo Olodum, 'Madiba', que é como o grande líder sulafricano Nelson Mandela é conhecido. E sem contar ainda as presenças em Salvador de Spike Lee, Michael Jackson e o próprio Paul Simon.

Nessas minhas andanças pelo mundo, encontrei com o Olodum em diversos eventos. O que mais me impressiona é que sempre, em qualquer lugar que eu vou cobrir eventos, tem alguém com a camisa do Olodum com aquela marca belíssima criada pelo publicitário baiano João Silva. E diga-se que não são apenas brasileiros que moram no exterior a usar orgulhosamente a camisa. Mas Muitos estrangeiros a exibem até como um troféu.

Como aconteceu em 2015, quando o Olodum foi convidado para participar do Brazilian Day de New York, tradicional evento que acontece na semana da Independência do Brasil e que costuma reunir milhões de pessoas ao som dos ritmos brasileiros. E esse ano, cujo tema foi “Ser Brasileiro é Simplesmente Ser”, teve um gostinho especial quando também participou outro representante baiano: o Asa de Águia.

Foi num domingo, 6 de setembro, com transmissão do canal Multishow, que aconteceu mais uma edição do evento destinado a levar música nacional para brasileiros que moram fora do Brasil.

Quem atuou como mestre de cerimônias foi o ator Bruno Gagliasso, e além do Olodum e Asa também se apresentaram Paula Fernandes e Fábio Junior.

Quando os tambores do Olodum começaram a rufar, aquele mar de gente que estava na Avenida 46 foi envolvido com o suingue que emanava do Pelourinho com direito a uma festa como se estivéssemos na velha São Salvador, com o cheiro de dendê.

Antes de o Olodum se dirigir para o local da apresentação, fui ao hotel dar um abraço na rapaziada e cumprimentar os vocalistas Mateus Vidal e Satyra Carvalho. Fui recebido pelo presidente, João Jorge, que tinha levado alguns kits com produtos do Olodum (CD, camisa) para fazer a social na cidade que nunca dorme. É claro que eu ganhei o meu (risos).

Se a Olímpiada em Tóquio trouxe de novo o nome do Olodum às manchetes, João Jorge agora se dedica ao evento com o qual pretende comemorar a histórica apresentação no Central Park com Paul Simon (em 15 de agosto de 1991), que encantou aquela multidão.

“Nós estamos preparando um evento especial para marcar essa data de tamanha importância para o Olodum e a música baiana de um modo geral”, comentou João Jorge Rodrigues em conversa com a Coluna do Marrom na época em que anunciou a novidade.

A música The Obvious Child, que foi tocada em conjunto na abertura do megashow, faz parte do disco The Rhythm of the Saints, de Simon, que veio beber na fonte do afro do Pelô. Antes de Nova York, ele gravou no Centro Histórico com o Olodum e foi um acontecimento na capital baiana.