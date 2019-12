O pagode do Guig Ghetto no CORREIO

Três anos depois, a banda de pagode Guig Ghetto está de volta com uma nova parceria com o CORREIO. Na edição de hoje do jornal, que chega às bancas, o grupo encarta 35 mil cópias do CD Festa na Piscina.

Para o vocalista Falcão, esse lançamento celebra um momento especial: “O CD foi gravado em Salvador, reunindo 17 músicas, sendo 10 inéditas e sete regravações”, afirma o cantor, que aponta entre os destaques Som do Paredão (Val Fera e Falcão), música que já ganhou clipe.

Algumas músicas autorais e outras de nomes badalados da música baiana como o cantor Felipe Escandurra (Tome Swing) e o grupo Attooxxa (Desce sem Vergonha), que divide os vocais com Falcão em Capoeira .

Verão agitado

O lançamento do CD chega numa época em que a cidade começa a ferver com a proximidade do Verão, quando a banda trabalha bastante. “O Verão já começou. A partir de agora a gente engata uma sequência grande de shows, até o Revéillon”, conta Falcão. Este anos, a banda fará a virada em Minas Gerais.

“Pretendemos fazer alguns eventos pontuais em Salvador, não somente eventos de outras pessoas, como também planejar algo nosso. Vai ser um Verão mais ou menos curto, devido ao Carnaval ser no meio de fevereiro”, faz as contas.

E como será o Carnaval da Guig Ghetto? “Estamos planejando sair num trio elétrico, participar de shows em camarote e, se possível, fazer alguma apresentação num dos bairros da cidade, além das viagens que sempre fazemos para apresentação em algumas cidades fora da Bahia”.

Por falar nisso, mesmo não estando constantemente na chamada mídia tradicional, a Guig Ghetto tem uma agenda bastante movimentada, com muitos shows na Bahia, Minas Gerais e Sergipe, entre outros estados.

Mas Falcão destaca que a Bahia é a maior agenda da banda. Por isso , muitas vezes as pessoas perguntam por onde a Guig anda. Cheio de planos, Falcão confessa que, mesmo lançando um novo trabalho, já está pensando em 2020. Um dos desejos da banda é gravar mais clipes e, quem sabe, produzir um DVD. Mas, segundo ele, está tudo ainda na fase de projetos.

Apesar de ser conhecido como cantor, Falcão, na verdade, começou na música como percussionista, aos nove anos. Hoje aos 37 anos, ele comemora as conquistas: “Estou desde o início na Guig Ghetto e lá se vão 16 anos. Então, pelas contas, já estou há 28 anos vivendo de música. Comecei tocando percussão em bandas de amigos, depois fui tocar na Banda Mirim do Olodum, com mestre Prego”.

O pagode entrou mesmo para valer em sua vida quando ele criou a Banda Cabelo de Ovo, na escola onde estudava. Na sequência, criou a Sambadeira, segundo ele “mais profissional”. Até chegar, finalmente, a Guig Ghetto, em 2003. “Portanto, no ano que vem completamos 17 anos”, contabiliza.

A relação de Falcão com a banda é tão forte que, mesmo ficando afastado, durante três anos ele retornou para nunca mais sair. Na época do lançamento do primeiro CD no CORREIO, ele declarou sua paixão . “A Guig representa tudo pra mim, pelo amor, pela paixão que tenho pelo grupo. É uma banda que tem tudo a ver comigo. É a minha escola, a minha faculdade. São muitos anos de muito aprendizado, de muitas histórias, muitos erros e muitos acertos também”.