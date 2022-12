O 'Pai' da chamada Axé Music chega aos 60 anos

Em 1985 quando lançou o disco Magia que estourou a música fricote feita em parceria com o saudoso Paulinho Camafeu, o cantor, compositor e multi-instrumentista Luiz Caldas, apesar de ter apenas 22 anos já era um “veterano” nos bailes da vida no interior da Bahia. Acompanhado de uma banda chamada Acordes verdes formada só por feras como Carlinhos Brown e o saudoso Tony Mola (percussão), Alfredinho Moura (teclados), Carlos Marques (baixo) Cesinha (bateria) e Paulinho Caldas e Silvinha Torres nos vocais, Luiz nacionalizou o que era um produto genuinamente baiano que incluía além da música a dança e o suingue dos blocos afros.

No caminho aberto por ele veio uma gama de artistas e bandas que dominou a cena musical durante anos. Com o surgimento de outros ritmos como o sertanejo, a Axé Music foi perdendo espaço mas conseguiu se manter e assim continua embalando os carnavais e micaretas. Luiz também perdeu aquele espaço generoso na mídia.

Mas continuou firme e forte se reiventando. E o mais importante: manteve o respeito e admiração de seus colegas e do publico que reconhece a sua importância nessa cena. Pois então: Em 19 de janeiro de 2023 ele completa 60 anos e vai comemorar com um show especial na Concha Acústica do TCA recebendo amigos.

Em conversa com o Baú do Marrom , Luiz falou de como é chegar aos 60 anos firme e forte; dos momentos mais marcantes de sua carreira; de ficar satisfeito em ser o “pai” da Axé Music e ter visto tantos “filhos” fazendo um trabalho bonito, a exemplo de Saulo que fez questão de citar nominalmente e mandou um recado para quem for à Concha:

“Eu estou preparando um show digno de quem faz 60 anos e 53 de música, né?







BAÚ DO MARROM - Como é chegar aos 60 anos em plena atividade?

LUIZ CALDAS - É maravilhoso fazer 60 anos, com tantos projetos, trabalhando tanto, isso é uma dádiva divina. Sempre lutei por isso, para ser bem sucedido com a minha carreira, com a minha música, sempre cuidei também da parte física, então a junção da parte física com a parte mental, tudo estando bem, eu chego aos 60 anos feliz da vida.





BAÚ DO MARROM - Que balanço você faz de sua carreira ao logo desse tempo?

LUIZ CALDAS - O balanço que eu faço da minha carreira é o mais positivo possível. Eu realizei não tudo, mas realizei bastante nesse tempo todo em que eu comecei a gravar discos, porque eu já vivia de música nos bailes, que eu utilizava obra dos outros, quando eu comecei a fornecer música, não só para o meu público, mas para outros artistas, através de influências, assim como eu fui influenciado por grandes artistas como Gilberto Gil, eu sei que também exerço essa influência. Fico mais do que feliz do que já consegui até aqui e quero conseguir muito mais.





BAÚ DO MARROM - Quais os fatos mais marcantes que você considera nesses anos de atividade?

LUIZ CALDAS - Vários fatos marcaram a minha vida de forma considerável. Eu poderia citar a criação do Axé Music, não é qualquer dia que você participa dá start a um movimento musical dessa magnitude. Nós tivemos alguns momentos musicais no Brasil que foram muitos importantes, um é o tropicalismo, o outro é o Axé Music, que destacou a Bahia nos anos 80, já que nessa época, cada estado estava com sua obra sendo defendida, e foi nesse momento que eu apareço com o disco Magia, que é super emblemático. Muita gente ainda fala “Luiz considerado o pai do Axé”, não há achismo na história, o que é, é. Eu iniciei esse processo lindo, que tem tios, sobrinhos, filhos maravilhosos, que são os outros artistas que fizeram junto comigo esse movimento ser tão maravilhoso e conhecido no mundo todo.





BAÚ DO MARROM - Como vai ser o show comemorativo dia 19 de janeiro na Arena Fonte Nova?

LUIZ CALDAS - Eu estou preparando um show digno de quem faz 60 anos e 53 de música, né? Comecei com 7 anos de idade, to preparando um repertório meio que cronológico, fazendo uma síntese desses 53 anos de música e 60 de vida. Além de receber alguns amigos maravilhosos especiais. Com certeza vai ser uma festa maravilhosa.





BAÚ DO MARROM – Você é conhecido também como um multi-instrumentista além de cantor e compositor. E como surgiu a ideia de gravar praticamente um disco por mês?

LUIZ CALDAS - Eu sou um multi-instrumentista, forjado nos bailes, junto com os funks que hoje em dia é Roupa nova e vários outros grupos, como aqui da Bahia, joedson, lordão, esses grupos forjaram minha identidade musical e me tornaram multi-instrumentista. Isso é de uma certa forma, fundamental, para que eu possa praticar esse projeto de lançar um disco por mês, porque alguns discos eu gravo sozinho. A ideia surgiu junto a um grande parceiro e amigo, Cezar Razec, a gente conversando em casa sobre o momento fonográfico que estava muito complicado com a pirataria, a gente estava procurando alguns caminhos diferentes para a minha carreira, e aí eu dei a ideia de fazer um disco triplo, a gente estudando, ele disse que o George Harrison já tinha feito um disco triplo quando saiu dos beatles, aí eu pensei, eu toquei em baile, conheço diversos gêneros de música, de tocar, não só de ouvir.

Eu pensei vamos escolher cinco estilos e fazer cinco discos, quando terminamos eu gostei muito do resultado e ele também, e aí ficaram alguns estilos de fora, aí eu escolhi mais cinco estilos diferentes e aí nasceu a caixa, a caixa com 130 músicas inéditas, já que cada disco tinha 13 canções. Aí depois que lançamos, eu disse poxa, ta tão interessante, já tinha outros discos guardados, e aí fui lançando um por mês, agora mesmo dia primeiro é dia de disco novo, que eu to lançando calmaria, que reflete esse momento que eu estou vivendo agora, que é um momento muito calmo, tranquilo e produtivo.

BAÚ DO MARROM - Pioneiro e considerado pai da axé music que balanço você faz da cena que está ai há mais de 30 anos?

LUIZ CALDAS - Como eu disse antes, essa coisa de considerado, acho até meio engraçado. Não me lembro de nenhum disco de axé music antes do disco magia. Existia alguns discos aqui antes, que eram outra levada, não era essa mistura e essa democracia musical que o axé music deu. O balanço que eu faço dessa cena é um balanço positivo, o axé deu de presente artistas maravilhosos para o Brasil. Saulo é uma prova disso. É um cara genial, com um trabalho belissímo. O que é melhor é realmente essa pluralidade de artistas e estilos que se incorporaram ao movimento, e taí, o axé music é tocado até na China, no Japão. Então to mais do que satisfeito com o meu filho.