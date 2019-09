O palhaço Pennywise toca o terror na boa sequência de It - A Coisa

Em 2017, a Warner Bros estava confiante o suficiente em It: A Coisa para que o filme existisse desde o início como um primeiro capítulo.

O palhaço assassino Pennywise (Bill Skarsgard) numa cena de It: Capítulo, sequência inspirada no clássico romance de Stephen King (Foto/Divulgação)

É claro que os fãs do clássico livro de Stephen King, de 1986, sabiam que o filme do argentino Andy Muschietti (Mama/2013) era apenas metade da história, separando inteligentemente as linhas do tempo do gigantesco romance e concentrando-se no jovem Clube dos Otários.

Seguiram-se elogios da crítica e um tremendo faturamento de mais de US$ 700 milhões (é o filme de terror de maior bilheteria da história), e It: Capítulo 2 nasceu. Mas poderia Muschietti repetir a mágica aterradora novamente com um elenco novo? Sem dúvida.

Ainda que não tenha o mesmo impacto ou provoque a comoção do primeiro filme, a boa e ambiciosa sequência é digna na abordagem de temas de memória e traumas de infância, explorando a perda de inocência de seus personagens décadas após a luta com o palhaço Pennywise (Bill Skarsgard), o maligno assassino de crianças.

Venha para casa - Abrindo com o Clube dos Otários fazendo seu pacto no final do primeiro filme, It: Capítulo Dois salta 27 anos quando Pennywise começa a aterrorizar a pequena cidade de Derry mais uma vez.

Após os eventos traumáticos da sua infância, os integrantes do Clube não moram mais em Derry, exceto Mike (Isaiah Mustafa), que se preparava para o retorno de Pennywise.

Com os filhos de Derry desaparecendo, Mike não tem escolha a não ser ligar para seus amigos da infância e levá-los de volta para Derry. Juntos, eles devem enfrentar Pennywise mais uma vez e vencer seus medos mais sombrios para derrotá-lo para sempre.

O reencontro dos amigos em um restaurante chinês é uma das melhores cenas do filme, pois os personagens rapidamente retomam a química das velhas amizades. A maior parte da história está focada nos personagens já adultos, e é notável como os atores foram bem escalados.

Os atores que interpretam os personagens adultos do Clube dos Otários: elenco afiado é um dos muitos trunfos do filme (Foto/Divulgação)

Eles não apenas parecem versões adultas críveis dos “otários”, como as performances conseguem evocar os mesmos maneirismos e espírito estabelecidos no primeiro filme. Você não tem dúvida de que está assistindo aos mesmos personagens.

James McAvoy (Bill) e Jessica Chastain (Beverly) estão mais convincentes do que nunca.

Não há realmente um elo fraco entre os atores, mas um crédito especial deve ser dado a Bill Hader (Richie) e James Ransone (Eddie). Assim como Finn Wolfhard e Jack Dylan Grazer no filme anterior, os dois equilibram muito bem humor e terror na trama.

Outros monstros - O diretor Andy Muschietti usa Pennywise com moderação, o que é uma decisão inteligente porque torna as aparições do vilão especiais, e o ator Skarsgard encontra novas maneiras de interpretá-lo de modo assustador e, ao mesmo tempo, surpreendentemente cativante (como na sedução a uma inocente garotinha, numa das melhores e mais terríveis cenas do longa-metragem).

Outros monstros perseguem os personagens, incluindo uma velha senhora que Beverly visita. Há ainda outras ótimas cenas, como a sequência inicial em um parque de diversões, quando acontece um brutal crime homofóbico e que conta com a participação especial do ator e cineasta canadense Xavier Dolan.

Como no romance de Stephen King (os fãs reconhecerão a participação do escritor no filme), os "otários" adultos têm que revisitar suas infâncias em Derry para impedir o triunfo de Pennywise.

Os flashbacks são perfeitamente entrosados com os dias atuais e você consegue ver mais do talentoso elenco jovem, mesmo que nesse momento os sustos fiquem um pouco repetitivos.

Felizmente, isso afeta apenas essa parte do filme, que, de outra forma, tem um bom ritmo ao longo da pesada duração de duas horas e 49 minutos. O certo é que o terror e a emoção continuam fortes, assim como os dentões do malandro Pennywise.

COTAÇÃO: BOM

Veja o trailer de It: Capítulo Dois

