O peão Tibério, da novela Pantanal, vai puxar Bloco do Vaqueiro em Salvador

Guito: do Pantanal para o Carnaval (Foto:Divulgação)

Interprete do personagem Tibério, na novela Pantanal (2022) da TV Globo, o cantor e compositor Guito será uma das atrações do Bloco do Vaqueiro, que desfilará na sexta-feira de Carnaval, no Circuito Barra/Ondina. O artista, que ficou famoso no folhetim global, fará a sua estreia na folia baiana. “Para mim é muita alegria. Ver aquele mar de gente em volta do trio elétrico será uma emoção única”, disse. O bloco, que pretende reunir mais de 3 mil pessoas durante o Carnaval, terá ainda a Banda Fulô de Mandacaru, que venceu o Superstar em 2016, o forrozeiro Caninana e as participações de Japinha Conde, da Banda Rasga Tanga, dentre outros. Os abadás estão à venda pelo perfil do bloco no Instagram @blocodosvaqueirosoficial.



Banda Eva com Felipe Pezzoni no Curitiba Folia 2023 (Foto: Divulgação)

Primeiros nomes do Curitiba Folia





Banda Eva com Felipe Pezzoni e Parangolé com Tony Salles foram os primeiros nomes confirmados pela produção do Curitiba Folia 2023. A segunda edição do evento acontece dia 1º de abril, na capital paranaense. Um dos mais novos micaretas do Brasil, o Curitiba Folia chegou fazendo bonito e mostrando a força da música baiana em mais um estado do Sul. São os baianos levando o calor e o suingue da terra de todosos santos para a fria terra dos pinheirais. Com resultado expressivo. Quem assina a produção é o Grupo All, o mesmo do Folia no Parque e Folianópolis.

Tony Garrido no Festival de Música em Morro de São Paulo (Foto: Divulgação)

Festival em Morro de São Paulo

O Festival de Morro de São Paulo chega à 6ª edição, nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro, em um dos destinos turísticos mais procurados do Verão brasileiro, reunindo shows gratuitos de atrações locais e nacionais e manifestações culturais da região .

No primeiro dia, , Jau, Filhos de Jorge e Degê comandam os shows no palco montado na 2ª Praia. No sábado,, quem assume o palco da festa é Marcelo Falcão, na noite que conta ainda com os shows de DH8 e Ana Petkovic. No terceiro e último dia, Tomate, Toni Garrido e Daiane Félix se apresentam.

“Após sete anos sem acontecer, o Festival de Morro de São Paulo retorna no alto Verão, mantendo a essência de suas edições anteriores, que é levar música de qualidade, em uma relação direta com a natureza”, comemora Márcia Mamede, coordenadora geral do projeto.





Verão Dançante

A segunda temporada do projeto Estação Rubi Intitulada Verão Dançante - dance bem, dance mal, dance sem parar – começa hoje das 20h30 às 22h45, dentro da série Quintas a Mil, no Wish Hotel da Bahia, com apresentação da Mil Milhas: Fernando Barreto (voz, vocais e guitarra), Humberto Batalha (contrabaixo e vocais), Nino Moura (violão e guitarra), Alejandro Fuentealba (teclado, guitarra e vocais), Raul Carlos Gomes na bateria e Áureo Jr (voz, vocais e meia lua).





Tumtumtum



TUM-TUM-TUM*

1 Promovido pelo músico Alan Toreba, a 24ª Feijoada acontece no dia 15 de fevereiro, (quarta-feira) na Secretaria de Cultura de Lauro de Freitas, a partir das 13h. O evento conta com shows do cantor Jairo Barboza e da banda Groova Tambor, liderada pelo cantor Guiga, além das participações especiais dos cantores Ninha, Xexéu, Filhos da Bahia e Saulo. Informações e vendas com Alessandra Araújo pelo (71) 98321-4779

2 A terceira edição do Fest Day Cortejo Cultural, um evento gratuito de festa popular, acontece neste domingo, a partir das 16h, no Largo da Praça de Santana, no Rio Vermelho, conhecido popularmente como Largo de Dinha. A homenageada será Negra Jhô. A parte musical será comandada pelo cantor e compositor Edu Casanova. Também terá apresentação do grupo de percussionistas Pérolas Negras, formado por mulheres.

3 O gigante Léo Santana que se apresenta amanhã, na terceira edição do Baile da Santinha, no WET. Léo é o intérprete do jingle que traz como mote Sorria, Você Está na Bahia FM. E o questionamento presente nas redes feito aos seguidores é: o que te faz sorrir? O coordenador de programação da Bahia FM, Maurício Habib, destaca que a rádio sempre esteve na vida e no verão dos baianos, então ver o nascimento dessa nova campanha é reafirmar o compromisso com o público local.