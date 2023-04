O pior da TV dos anos 90 está na segunda temporada de 'O Rei da TV'

Parece que teve gente que não entendeu bem o espírito de O Rei da TV, série do Star+ livremente inspirada na vida de Silvio Santos e suas aventuras empresariais e que ganhou uma segunda temporada há poucos dias. Aqui, vale uma observação: quando se fala "livremente", é muito livremente mesmo, porque muita coisa não corresponde à realidade, a começar pelas datas de alguns acontecimentos.

A família do apresentador não gostou, principalmente porque a produção mostra um Silvio com todas as suas imperfeições e falhas de caráter, sugerindo até que ele passou o colega Manoel da Nóbrega para trás, o que realmente não ocorreu, como garante Carlos Alberto de Nóbrega, filho de Manoel.

Também teve "sbtista" - como os fãs da emissora se identificam - que ficaram indignados com a "desmitificação" de Silvio. É verdade que há algumas passagens que destoam muito da realidade, mas há trechos que revelam realmente o Silvio Santos da vida real. É o que ocorre, por exemplo, em relação ao primeiro casamento dele, com Cidinha, que apareceu na primeira temporada.

O apresentador sempre escondeu da imprensa que era casado porque ele acreditava que assim as suas "colegas de trabalho" iam se interessar mais por ele e isso ajudaria a manter o seu sucesso. O próprio Silvio já reconheceu que foi pouco atencioso com a esposa e se disse arrependido disso, em resposta a uma mulher que estava em sua plateia. Cidinha morreu jovem, vítima de câncer, antes de completar 40 anos. E o que torna a série mais interessante é justamente o fato de revelar as imperfeições de Silvio.

A segunda temporada volta a questionar a honestidade do empresário em outro caso, que é a fraude de R$ 4 bilhões do Banco Panamericano, do qual ele era dono. O roteiro faz questão de deixar no ar uma dúvida: como pode um empresário tão centralizador dizer que não sabia da manipulação contábil de uma de suas empresas?

Os novos oito episódios falam também dos sequestros que ele e a filha Patricia sofreram e da tentativa de Silvio de se candidatar à Presidência em 1989. Mas o que mais tem mobilizado as redes sociais são as lembranças nostálgicas que a série desperta, especialmente quando fala da briga pela audiência nos anos 1990 contra a Globo.

É aí que a turma que era adolescente naquela época vai se deliciar, com lembranças do que foi a "guerra" entre Faustão e Gugu aos domingos. Há até a reprodução do encontro entre Jean Claude Van Damme e Gretchen no Domingo Legal, quando o ator não conseguiu esconder sua excitação ao dançar com a cantora. E isso está lá, com todos os detalhes. Por isso, talvez tenha gente dizendo que a série é "tosca". Não: a TV dos os anos 90 é que era tosca, amigos.

Nas redes sociais, já se especula uma terceira temporada, que, por enquanto, não passa de um desejo dos fãs. Então, a dica é aproveitar essas duas temporadas, sabendo que muita coisa ali não corresponde à realidade e se divertir, especialmente com a ótima interpretação de José Rubens Chachá como Silvio.

Veja abaixo o encontro real entre Gretchen e Van Damme e que é reproduzido na série