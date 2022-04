'O pior secretário do Brasil', diz Bolsonaro sobre pré-candidato do PT na Bahia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez críticas ao pré-candidato do PT ao Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues, em uma entrevista à TV Aratu, na tarde desta quarta-feira (13). O gestor do país comentou a escolha do partido, falou da educação no estado e classificou Jerônimo como o "pior secretário do Brasil".

"O candidato do PT na Bahia é o atual secretário de Educação [sic]. A educação na Bahia é a pior do Brasil, então é isso que o PT está apresentando como sucessão para o governo do Estado, o pior secretário de Educação do Brasil candidato ao governo do Estado", disse.

Em seu perfil no Twitter, Jerônimo rebateu a fala do presidente e disse iniciou uma revolução na educação na Bahia e disse que Bolsonaro "é um presidente que não cuida de gente".

Lamentável a desinformação do presidente que persegue a Bahia e os baianos. Iniciamos uma revolução na educação. Neste momento são R$ 3,5 bi em requalificação e novas escolas. Nosso foco são os estudantes que mais precisam, gente do povo. É um presidente que não cuida de gente. — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) April 13, 2022

O ex-secretário de Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), foi lançado oficialmente como pré-candidato ao governo da Bahia no dia 1º de abril, em um ato com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O PT na Bahia já havia antecipado, em 11 de março, que Jerônimo era o nome, que até então era um impasse, que comandaria a chapa. Jerônimo deixou a Secretaria de Educação baiana no final de março por causa do prazo de desimcompatibilização.

Como Jerônimo Rodrigues ainda é desconhecido da população, a estratégia do PT é nacionalizar a campanha, aproveitando a boa avaliação de Lula e do partido na Bahia. Em sua fala, o ex-presidente da República admitiu que Jerônimo é “desconhecido”.