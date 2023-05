O planejamento tributário no desenvolvimento das empresas

No Brasil, o sistema tributário é complexo e altamente regulamentado, por isso é necessário contar com um planejamento tributário, já que, nesse manicômio de regras, é muito fácil cometer erros e pagar mais impostos que o necessário.

A estratégia consiste em analisar a estrutura e as operações da companhia para identificar maneiras de reduzir a carga tributária. Dentre as formas de minimizar, está a escolha do regime tributário mais adequado, a utilização de incentivos fiscais e a adoção de práticas lícitas que reduzam a base de cálculo dos impostos.



Muitos pensam que é uma forma de chamar atenção para fiscalização, porém é apenas uma crença, uma vez que evita problemas futuros. Como a legislação tributária é dinâmica, a falta de planejamento pode levar a cometer erros e omissões, que, por consequência, geram multas e autuações. Com um trabalho bem feito são mitigados os riscos e garantidos os cumprimentos das obrigações fiscais.

Os efeitos não são apenas sobre pagar menos impostos e evitar problemas. Existe um ganho colateral de ajuda no aumento da eficiência operacional e foco em recursos em áreas que podem trazer mais resultados. Por exemplo, se for identificado o pagamento maior em uma área específica, é possível redirecionar tais recursos para investimento em inovação, expansão de mercado ou aumento da produtividade.

Contudo, o planejamento tributário deve ser realizado de forma ética e em conformidade com a legislação. As empresas devem buscar orientação de profissionais especializados em direito tributário para garantir que suas estratégias estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.





Dessa forma, é possível perceber que o planejamento tributário é uma ferramenta essencial para as empresas brasileiras que desejam ser mais competitivas, pagando tributos de forma justa, evitando problemas com a fiscalização e ainda maximizando sua eficiência operacional. Essa estratégia, se bem planejada e implementada, eleva os lucros em um ambiente de negócios cada vez mais desafiador.

William Almeida é sócio-diretor da Tax All, empresa de Consultoria tributária.