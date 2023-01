O Poeta comanda a 2ª edição da Quinta sem Salto no BOMBAR

A primeira semana de janeiro tem uma programação intensa no BOMBAR - Rio Vermelho, misturando ritmos como pagode, samba e funk de quinta (5) a domingo (8), além de um happy hour com bebidas dobradas. Os ingressos custam a partir de R$ 35 e o Clube CORREIO, programa de benefícios do assinante do jornal, dá 20% de desconto

Na quinta-feira, a partir das 22h, O Poeta invade o BOMBAR com um show completo e cheio de sucessos com participação da cantora Nêssa, levando o swing do pagode baiano para mais uma edição da ‘Quinta sem Salto’. A festa também vai contar com shows de Telefunksoul - residente do evento que já acontece há muitos anos - que convida Gominho e show de Gabi da Oxe b2b Alvaro Réu.

Para Gabi da Oxe, DJ e sócia do BOMBAR, iniciar a primeira semana do ano com uma festa que tem como objetivo misturar ritmos, promover alegrias e encontros , é gratificante. “Estamos muito ansiosos para mais uma edição da 'Quinta sem Salto’. Será uma noite plural e diversa, com vários ritmos, experiências e boas energias. Tudo que a gente gosta, “comenta Gabi.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla e na bilheteria do evento.

Confira a programação completa da semana

Quarta - feira (04/01)

19h - Sambinha e cervejinha com Jessé Braga

Quinta- feira (05/01)

22h - Quinta sem Salto - Poeta c/ participação de Nêssa / Telefunksoul c/ part. Gominho / Gabi da Oxe b2b Alvaro Réu

Sexta - feira (06/01)

22h - Sistema Paggotrap e convidados

Sábado (07/01)

22h - Brasil FM: Ian Fraguas + Xirita + Salamanka + Alvaro Réu

Domingo (08/01)

21h - Fora da Real (no primeiro andar)