O Poeta encarta seu primeiro DVD no CORREIO

Um dos grandes nomes do pagode baiano na atualidade encarta seu primeiro DVD no CORREIO desta terça (5). O Poeta lança seu primeiro trabalho gravado junto com a edição do jornal, que será vendido nas bancas por R$1,75. No total, serão 35 mil cópias disponíveis para os leitores.

Gravado durante a última edição do Salvador Fest, que aconteceu no mês de setembro, o artistas levou milhares fãs para o palco Pagodão, que retornou este ano como um dos palcos do festival. No repertório, o pagodeiro reúne sucessos como Bunda no Paredão, Senta pra Descansar, Um Tal de Tan e Viola do Mal.

Recentemente o artista esteve no Bailão Salvador, festa que teve como atração os funkeiros Kevin o Chris e MC Pocah, e a banda de pad=gode Lá Fúria, que aproveitou a oportunidade para gravar seu DVD.