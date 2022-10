"O principal programa do meu governo vai ser a geração de emprego", afirma ACM Neto durante visita ao Extremo-Sul

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) defendeu nesta quarta-feira (26) ações de transferência de renda para os mais pobres como forma de combater a pobreza na Bahia, mas salientou que vai focar também na geração de empregos como projeto de sua futura gestão. Ele realizou caminhadas em Teixeira de Freitas e em Eunápolis, no Extremo-Sul baiano.

De acordo com o candidato, para tirar a Bahia da posição de estado com maior número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, são necessárias ações capazes de aumentar a renda dos cidadãos e garantir a oportunidade de trabalho para todas as regiões.

"É preciso reconhecer, infelizmente, que hoje a Bahia é o estado com o maior número de pessoas abaixo da linha da pobreza. E não há outro caminho a não ser ter programas sociais fortes, transferência de renda para melhorar a condição de vida dessas pessoas e a geração de postos de emprego", apontou o candidato.

O maior legado será tirar a Bahia da situação de estado com maior número de desempregados do país, algo que está diretamente ligado à pobreza.

"O principal programa do meu governo vai ser gerar emprego, fazer a economia crescer. Dar oportunidade de trabalho para as pessoas, seja para as pessoas que vivem nas cidades ou para as pessoas que vivem na zona rural. A economia de cada região e a geração de emprego vai ser um compromisso fundamental da nossa gestão", apontou.

Nas caminhadas, Neto esteve, respectivamente, ao lado dos prefeitos Dr. Marcelo Belitardo (União Brasil) e Cordélia Torres (União Brasil). O candidato também esteve acompanhado pela candidata a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos) e dos deputados Sandro Régis (União Brasil), Elmar Nascimento (União Brasil) e Tiago Correia (PSDB).

Durante conversa com a população que participou do evento de apoio à sua candidatura, o ex-prefeito de Salvador lembrou que faltam apenas quatro dias para a votação do segundo turno. “Nós estamos a quatro dias da eleição. A quatro dias de decidirmos o futuro da Bahia. De decidirmos o nosso futuro", ressaltou.

“No domingo, só existem duas possibilidades para a Bahia. Ou a gente vai manter tudo que está aí há 16 anos e os baianos vão continuar vivendo os mesmos problemas que vivem hoje, ou nós vamos escolher o caminho da mudança”, enfatizou o candidato.

Neto lembrou ainda que nesta quinta-feira (27), está previsto o último debate a ser realizado entre os candidatos ao Governo da Bahia no segundo turno das eleições. Seu adversário, Jerônimo Rodrigues (PT), não participou de nenhum dos quatro eventos programado pelas emissoras locais. “Amanhã tem debate na TV Globo, às 22h. Vamos ver se ele toma coragem e aparece”, disse.

Em seguida, afirmou que apesar do candidato do PT tentar se esconder atrás de um número, os baianos saberão decidir quem é o mais preparado para mudar o futuro do estado. Em seu discurso, Neto relembrou sua trajetória de 20 anos na vida pública, e destacou que nunca se envolveu em escândalos, "diferentemente do PT da Bahia".

“Jerônimo tenta se esconder do povo atrás de um número, mas o baiano é inteligente e sabe que no domingo só tem que dar satisfação à sua consciência, sabe que é livre para escolher. E eu, com muito orgulho, digo: tenho mais de 20 anos de vida pública, não tenho nada para esconder, nunca me envolvi em nenhum escândalo. Diferentemente do PT da Bahia”, pontuou.

"Além dos índices desastrosos que vemos em todos os setores do nosso estado, eles compraram respiradores cujo dinheiro foi para a lata do lixo, de uma empresa que vende produto de maconha. A Bahia não aceita isso, a Bahia quer alguém que tenha experiência, que tenha espírito público", frisou o ex-prefeito de Salvador. "E esse é o compromisso que eu levo comigo. Se Deus me der a oportunidade de ser governador, eu garanto a vocês. Vou oferecer ao povo baiano o melhor governo de todo Brasil", acrescentou.

Neto ponderou ainda que a região do Extremo Sul precisa receber um olhar atento do gestor estadual. E adiantou que, caso eleito, o Extremo Sul será uma das primeiras regiões a receber uma unidade do Governo Regional - estrutura que vai agilizar processos locais e aproximar o Governo Estadual da população.

"Vamos trabalhar para trazer investimentos, empresas, empregos para o povo do Extremo Sul. Trabalhar ao lado de Cordélia e Dr. Marcelo para ampliar o serviço de saúde, ajudando o hospital, trazendo novas especialidades e leitos de terapia intensiva. Vamos cuidar das pessoas que precisam do apoio do poder público. Trabalhar para enfrentar a violência, devolvendo a paz às famílias e garantir acesso à educação de qualidade para nossos jovens", finalizou.