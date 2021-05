O Príncipe Carpinteiro: hit de Ronnie Von viraliza em ritmo de pisadinha

Aos 76 anos e vivendo tranquilamente com a família em São Paulo, o cantor, apresentador, botânico e aviador Ronnie Von (conhecido como o Príncipe) de repente voltou a ser notícia em todo o Brasil. O motivo foi a regravação, em ritmo de pisadinha, de seu antigo sucesso O Carpinteiro - versão da música If I Were a Carpenter de Tim Hardin, de 1967.

Os autores da façanha são o maranhense Elias Monkbel, que gravou a canção, e o dançarino Orlandinho, autor do vídeo com a dancinha, que viralizou entre artistas populares como Ivete Sangalo, Léo Santana e Wesley Safadão, entre outros.

Ronnie Von fez muito sucesso entre as décadas de 60 e 80, com músicas como a Praça, Meu Bem, Tranquei a Vida, Cachoeira. Depois, iniciou uma nova jornada como apresentador de TV e, atualmente, em plena pandemia, comanda um canal no YouTube chamado de A Garagem do Ronnie, que tem novos episódios quartas e domingos, às 19h.

Em entrevista exclusiva ao CORREIO, Ronnie Von confessou que ficou perplexo quando soube da gravação e do sucesso, falou de sua relação sentimental com a Bahia e com os baianos, da vida em família e confessou que atualmente gosta mais de falar do que cantar, mas não descarta a possibilidade de voltar a fazer shows. Confira:

Como foi sua reação quando soube que a música O Carpinteiro, que você tinha gravado em 1967, estourou agora, regravada no ritmo da pisadinha?

A minha reação foi de perplexidade. Você imagina, alguma coisa que foi feita há mais de 50 anos, de repente é redescoberta. Claro que isso tudo nos devolve, de certa forma, cronologicamente, coisas boas que já aconteceram na vida, juventude, etc. Mas fundamentalmente acho que essas coisas nos levam a patamares um pouco mais distantes. O mundo é redondo, tudo que vai, volta. É uma coisa muito discutível isso, mas eu acho que de certa forma valeu muito a pena essa minha perplexidade, a minha redescoberta de coisas que eu fiz sem nenhuma vontade que isso pudesse ser redescoberto algum dia.

Por acaso você já tinha ouvido falar na pisadinha?

Não, eu nunca ouvi falar. Não tinha ouvido falar, mas vi todos os vídeos, achei muito divertido, muito simpático... gostei muito! Vivemos numa época em que tudo é proibido, nada pode ser feito, tudo é politicamente incorreto, tudo é difícil, e de repente, numa época inclusive de pandemia, em que todos nós estamos, de certa forma, voltados para o nosso interior, essa é uma coisa que devolve alegria, a felicidade, a diversão, eu achei muito simpático, gostei muito.

A Bahia é um dos Estados onde essa regravação faz muito sucesso. Qual é sua relação com a Bahia e com os baianos?

Essa é uma relação da maior importância! É uma relação de DNA, vou explicar: minha mãe era baiana. Ela morreu muito cedinho, com 42 anos, meu avô era fazendeiro na Bahia, tinha fazendas de Cacau no Sul, e a fazenda principal dele era próxima de Salvador, onde minha mãe nasceu. Então você imagina, filho de baiana, baiano é! Daí está explicada a minha relação de afetividade com a Bahia.

O cantor no auge do sucesso nos anos 60 (Foto: Arquivo CORREIO)

Você é contemporâneo da Jovem Guarda e do Tropicalismo. Nesse tempo chegou a ter algum contato com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa? Porque com Rita Lee eu vi uma entrevista que você fez com ela onde revelou para muita gente uma amizade desde os tempos de adolescência.

Com a Ritinha, de fato, existe uma relação afetiva bastante forte até hoje, a minha querida amiga e irmã. Na época que Caetano, Gil e Gal surgiram no cenário musical paulista, os programas de televisão que tinham uma visão mais underground, mais sofisticada, isso é passível de discussão, mas tinha um apresentador que gostava muito daquele tipo de proposta de trabalho que era o Pequeno Mundo de Ronnie Von, programa que eu apresentava. Então a minha relação nasceu aí, porque foi o primeiro programa que eles se apresentaram, na TV Record. São pessoas muito carinhosas, principalmente Gil, que é uma pessoa que tem uma visão muito delicada, muito suave, do ser humano. Caetano, gravamos juntos, inclusive, uma canção que ele fez pra mim e eu fiquei muito feliz em ter Caetano gravando comigo uma canção chamada Pra Chatear, que foi um grande hit na década de 60. Gosto muito de todos eles.

Essa entrevista foi no seu canal do YouTube, Garagem do Ronnie. Fale um pouco sobre esse canal e como você faz as pautas para as matérias e entrevistas.

Eu não vou dizer que tenha sido um processo de imposição, mas foi muito próximo disso. A pandemia fez com que todos nos retraíssemos em nossas casas. Houve esse afastamento da televisão aberta, até porque tinham protocolos e complicações ligadas a esse tipo de coisas, de acesso, etc. Então houve uma imposição por parte familiar e também do empresário que eu fizesse um canal no YouTube. Eu tenho que confessar que jamais tive vontade de fazer isso, que eu sou filhote de gravadora e de televisão aberta, então tudo isso me parecia muito difícil, muito complexo, até porque existe uma... não vou dizer concorrência, mas uma coisa próxima a isso, porque são milhões de canais hoje no Youtube, e eu achei que seria mais um. De qualquer maneira, a coisa passou pro outro lado, foi um sucesso, e estou feliz de ter aquecido esse tipo de proposta, mas continuo gostando da TV aberta, TV fechada, rádio e todo tipo de comunicação.

Depois que tomou gosto por apresentar programas na TV, você praticamente abandonou a carreira de cantor. O cantor Ronnie Von não pensa em gravar um novo disco ou fazer um show?

Olha, é muito difícil que possa dissertar nunca resposta como essa. Claro que, réu confesso, eu gosto muito mais de falar do que de cantar, mas não posso abrir mão, eventualmente, daquilo que eu consegui em termos emocionais e materiais, que foi a música na minha vida. É que hoje os projetos são muito efêmeros, muito simplistas, pra durar pouco tempo, e eu não tenho apreço por isso. Eu gosto de, como se fosse uma embarcação, de jogar uma âncora em cima de alguma coisa que eu acredito. Não vou dizer dessa água não beberei, pode ser que um dia, uma proposta simpática, bonita, agradável, eu possa voltar a pensar em palco, cantando...

Além de cantor e apresentador você é especialista em vinhos, conhecedor de botânica, aviador, um homem refinado. Quem é esse Ronnie Von que muita gente não conhece?

O Ronnie Von doméstico, fora dos palcos, dos holofotes, é um homem muito comum com todos os problemas, anseios e necessidades dos homens comuns da nossa época. Eu sou apenas uma pessoa curiosa, e quero saber tudo, quero estudar tudo e leio tudo, mas muitas vezes não consigo me aprofundar naquilo que realmente tem uma certa relevância. Eu quero saber tudo, conhecer tudo, quero conversar sobre tudo, talvez por necessidade de comunicação que é o meu oficio. Mas sou uma pessoa extremamente comum, ligado as coisas mais simples que você possa pensar.

Como é o homem Ronnie Von em casa ?

Sou uma pessoa comum mas que valoriza certas instituições, que muitas vezes são desprezadas. Eu elegi uma pessoa, uma mulher para ser minha companheira para o sempre e por ela eu tenho essa coisa de ligação afetiva e que eu proponho de certa forma ser o mais romântico possível. O que é o romance? É ser gentil, é ter um apreço maior, um carinho maior? Uma flor diária, um beijo, um bilhetinho no travesseiro como eu faço quase sempre, uma declaração de amor e de alegria por ter essa pessoa ao meu lado? Acho que isso tudo não seja romance, mas é um reconhecimento de uma felicidade que posso dividir com outra pessoa. Família pra mim tem uma representatividade tão grande quanto, tudo na vida é passível de esquecimento, e a família talvez seja a verdade maior, porque tudo na vida vai passar mas a verdade é permanente, e ela é perene, e a verdade maior pra mim é a família. Você não pode fugir disso, não pode fugir da paternidade, maternidade, fraternidade, você não pode fugir disso. Faz parte do DNA, da existência, então a verdade maior pra mim é a família, não que isso seja uma virtude, é uma coisa inata, da qual não podemos fugir e verdadeira. Família pra mim é uma coisa sagrada, é a mais importante de todas, é a verdade maior!

Que tipo de música você ouve atualmente? Que tipo de livros gosta de ler e filmes que costuma assistir?

Eu tenho uma visão musical, sei lá, uma curiosidade musical profundamente eclética. As músicas que eu gosto de ouvir em casa: primeiro, a música barroca, do século XVIII. Eu acho a coisa mais perfeita em termos de construção melódica, claro que também ouço outras ligadas ao classicismo musical. Gosto muito de Jazz, dos standards americanos, principalmente das décadas de 30, 40 e 50. Gosto de rock and roll, que essa foi a minha escola inclusive profissional. Eu ouço praticamente tudo! É um clichê, mas não existem duas ou três músicas importantes, existem apenas uma, a boa. E a ruim eu não quero ouvir. Lamentavelmente hoje nós vivemos com uma música bastante discutível, mas ainda temos referências de coisas boas que aconteceram e vão acontecer. Os livros que mais gosto são ligados a história, a antropologia. Estou lendo, inclusive, pela segunda vez, uma história sobre a humanidade que é o Sapiens, do Yuval Harari, um best seller internacional, mas uma coisa que me levou a um reconhecimento interior, um livro que propõe uma reflexão para nós, humanos. Essas coisas me importam muito. Eu leio tudo, acho que tudo é o mais importante, que você tenha uma visão de curiosidade e tenha um aprendizado, mas te respondendo as coisas que eu mais gosto de ler são ligadas a história e da antropologia.

Agora a pergunta que sempre devem lhe fazer: Qual o segredo de se manter tão jovial e ativo aos 76 anos e ainda ser um homem bonito e elegante?

(Risos)... Não sei se existe uma explicação. Eu acho que todos nós temos alguma coisa interior que nos proporciona, a elegância é uma coisa interior, que muitas vezes parte de educação ou de algo nesse sentido. Meu pai me disse uma coisa muito interessante: "Todos nós, humanos, mentalmente nunca passamos dos 25 anos de idade, é que o nosso corpo não entende muito isso". Eu tento, de certa maneira, como todo homem, você sabe que a mulher envelhece e o homem não deixa de ser criança, então eu tento trazer pra dentro do meu coração, da minha mente, a infância que jamais será perdida. Talvez seja isso, não sei. Não há uma explicação maior pra você condicionar juventude com uma idade como a minha, acima dos 70 anos, acho que todos nós temos essa visão de que não passamos dos 25 anos emocionais, ou mentais, mas o corpo não quer entender isso. Eu não faço nada de excepcional, nenhum comportamento, coisas, drogas, cremes, nada... Eu só procuro me manter alerta, curioso e feliz porque a vida é um prêmio, e temos que entender isso.