O profano em meio ao sagrado: Lavagem do Bonfim reúne fé e folia ao longo do percurso

Não é novidade pra ninguém que o sagrado e o profano coexistem e se misturam nas festas populares da Bahia. Na Lavagem do Bonfim, não é diferente: morador da própria Cidade Baixa há 11 anos, o administrador Jonatan Silva, de 26 anos, se faz sempre presente nos dois lados da ocasião, com o bloco de fanfarra ‘Malandro na Bahia Dá É Sorte’.

“É maravilhoso o sagrado e o profano juntos. A gente consegue misturar a fé e se divertir, dançar e beber com a família, procurando curtir essa cultura linda da nossa Bahia”, disse ele, que fez todo o trajeto, desde a Conceição da Praia até a Colina Sagrada, após três anos de espera, por causa da pandemia.

Antes da saída do bloquinho, os participantes forraram o estômago. Depois, foram bebendo ao longo do caminho. “A gente tem uma dobradinha lá na [praia do] Cantagalo. Aí, come e sai pra o Comércio. Tem um pessoal com um carrinho de som e uma cervejinha”, detalhou Jonatan, de camisa e caneca personalizadas.

Quem também celebra a retomada da festa é o advogado Rogério Sampaio, 50, que fez o percurso ao lado de amigos e colegas de profissão. “A gente curte tanto o religioso, pra exaltar Senhor do Bonfim, como a confraternização com os amigos, pra tomar uma cervejinha”, contou ele.

Após os cerca de 8 quilômetros caminhados, Rogério e seu grupo de amigos fez uma pausa na Avenida Dendezeiros, às 10h, para comer. “Viemos acompanhando a caminhada da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil]. Aí, ‘forramos o estômago’ e seguimos com a escuna até o fim da tarde”, explicou o advogado, que encerra a programação com um pôr do sol no Farol da Barra.

Na Rua da Imperatriz, já é tradição jovens moradores de Itapagipe se reunirem à tarde, para o famoso ‘pós’, que se estende pela noite. E foi pra lá que foi, animado, o administrador Marcos Caldas, 24, que pôde se reunir com uma turma da época de colégio.

“É massa, porque, quando você encontra a rapaziada antiga, dá aquela sensação gostosa, de que tá todo mundo bem, crescendo”, compartilhou o jovem, que, antes de ter seguido para o point, passou na casa de um amigo, onde bateu a tradicional feijoada da Lavagem.

De fato, o festejo estava rodeado de programas pra todos os gostos: já bem perto da Colina Sagrada, um trio nordestino, com sanfona, zabumba e triângulo, e uma dupla de capoeiristas Angola, com berimbaus, animava quem passava pela Baixa do Bonfim.

Segundo a capoeirista Alana Alves, 35, foi a primeira vez da mistura, que deu muito certo. “A partir de hoje, vai virar tradição”, brincou ela. “Realmente, na Lavagem é onde a gente encontra a cultura popular da Bahia de uma forma muito diversa, desde o católico ao candomblé”, acrescentou.

Trio nordestino e capoeiristas Angola se juntaram, para animar quem chegava à Colina Sagrada (Foto: Marcos Felipe Soares/CORREIO)

'Artivismo'

Antes mesmo da saída do cortejo da Conceição da Praia, grafiteiros pintaram um mural numa rua ao lado da igreja. A escolha da ocasião teve como objetivo chamar a atenção para as mudanças climáticas em Salvador. O ato decorreu da formação de uma ‘assembleia cidadã’, organizada pelo Coletivo Delibera, organização sem fins lucrativos que contribui para o fortalecimento da democracia brasileira.

O coletivo selecionou aleatoriamente 40 moradores da capital baiana, para deliberar e refletir sobre como minimizar localmente os impactos das mudanças climáticas. Durante dois meses no ano passado, esse grupo buscou pensar futuros alternativos, com formas de aplicar recursos em demandas como programas de habitação para quem mora em áreas de risco e redução da emissão de gases de efeito estufa pela mobilidade urbana.

A discussão teve como ponto de partida o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima (Pmamc) de Salvador. Segundo a porta-voz da assembleia, a ativista Bárbara Alves, o Pmamc precisava receber o olhar de quem vive a realidade, sobretudo, de bairros mais carentes. “A gente não quer mudar de bairro; quer que nosso bairro melhore, com ações de transporte e que a gente durma e não acorde assustado com desmoronamento”, declarou.

Um dos dois autores do grafite executado na Conceição, o ‘artivista’ Marcos Costa deposita nesse tipo de arte a esperança de conscientizar a população. “O grafite é a arte do povo, e a gente acredita que ele tenha esse potencial de chamar a atenção e, por estar na rua, dialogar democraticamente com pessoas de todas as classes sociais”, avaliou ele.

Grafite na Conceição da Praia foi pintado antes da saída do cortejo, a fim de chamar atenção para mudanças climáticas (Foto: Marcos Felipe Soares/CORREIO)

Organização

Como forma de garantir o ordenamento e a segurança de baianos e turistas na Lavagem, órgãos da prefeitura de atuam em diversos pontos da Cidade Baixa, desde a Conceição da Praia até a Colina Sagrada.

Saúde: a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montou um esquema especial de atendimento, com módulo assistencial ao lado da Colina Sagrada das 7h às 21h e ambulância do Samu 192. Outras duas ambulâncias acompanharam o cortejo. Além disso, a UPA Santo Antônio, no Largo de Roma, está de prontidão durante a festa.

Guarda Municipal: a Guarda Civil Municipal (GCM) atua na lavagem do Bonfim com aproximadamente 120 agentes. Os guardas iniciaram as atividades antes do festejo, com apoio às fiscalizações e ordenamentos realizados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Ambulantes: a Semop enviou efetivo de 113 colaboradores à Lavagem do Bonfim, a fim de orientar trabalhadores licenciados a respeito da legislação. O órgão cadastrou 545 ambulantes para o evento, entre baianas, vendedores para isopor e food trucks.

Salvamento marítimo: a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), vinculada à Semop, atuou com seis salva-vidas e barcos de apoio na procissão marítima da imagem peregrina do Senhor do Bonfim, realizada na quarta-feira (11).

Limpeza: a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) montou uma operação para fazer a limpeza do percurso antes e depois da Lavagem. Ao todo, são cerca de 660 agentes de limpeza e 70 maquinários.

Desenvolvimento urbano: a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) intensificou a fiscalização no circuito da festa, com o objetivo de combater a poluição sonora e orientar os bares atividades irregulares.

Manutenção: a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal) realizam ações como a manutenção da malha viária do cortejo e o reparo pontual de calçadas públicas.

Ônibus e ascensores: o Elevador Lacerda e o Plano Inclinado Gonçalves, próximos à igreja Conceição da Praia, funcionam sem cobrança de tarifa. Os ônibus circulam pela cidade das 6h dessa quinta (12) à 0h de sexta-feira (13), com 18 linhas diferentes.

Trânsito: a Transalvador preparou uma operação especial nas regiões do Comércio e da Cidade Baixa entre a quarta-feira (11) e o domingo (15). No total, mais de 90 barreiras foram instaladas e 250 agentes de trânsito atuam no esquema montado.