'O quanto eu ganharia se fosse homem?', fala Marta, capa da Vogue

"Imagina o quanto eu ganharia e quantos patrocínios teria se tivesse os mesmos títulos, mas fosse homem?". Essa é a pergunta de Marta, maior artilheira de todas as Copas.

A jogadora foi escolhida como a capa da revista Vogue Brasil de julho e fez questão de comentar sobre desigualdade de gênero - afinal, é uma das principais vozes pela igualdade, não só no esporte, como em todas as profissões. "Essa diferença tem que acabar, estamos abrindo caminho para as gerações futuras", seguiu.

Logo após a revelação da capa, vários famosos foram ao Instagram comemorar a escolha por Marta. "Musaaaaaa", escreveu a digital influencer Thássia Naves. "Aaaaah!!! Que coisa mais linda!", postou a atriz Pathy Dejesus. "Maravilhosa", elogiou a apresentadora Sabrina Sato.

A jogadora está defendendo o Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Neste domingo (23), entra em campo contra a anfitriã França, às 16h, em jogo válido pelas oitavas de final.