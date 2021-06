O Que a BA Quer Saber: Como as mudanças climáticas já estão te afetando?

Já percebeu como tem chovido menos em 2021 do que no ano passado? E que, quando chove, vem um verdadeiro temporal, rápido e certeiro, que logo alaga a cidade e gera uma série de problemas?

Tem mais: já percebeu como Salvador tem ficado mais quente a cada ano? Agora, mesmo, estamos a menos de 15 dias do inverno. Ainda assim, as temperaturas médias estão na casa dos 30 graus.

O que está acontecendo com Salvador, hein? Nenhuma surpresa. Toda essa sensação é efeito direto do aquecimento global, algo que os ambientalistas, como os integrantes do Fórum Clima Salvador já vêm alertando há um bom tempo.

Não para por aí. Maio de 2021 foi o menos chuvoso dos últimos 29 anos. Segundo a Codesal, choveu menos do que a metade do esperado para o mês - que é conhecido dos soteropolitanos como o mês tradicionalmente mais chuvoso.

Sem falar na notícia nada agradável dada pela Aneel no início deste mês: a conta de luz vai ficar mais cara em junho. Isso porque as chuvas estão escassas em todo o país e os reservatórios estão em níveis preocupantes.

Os riscos do aquecimento global são enormes. Há uma real chance de que, em 30 anos, a Ilha de Maré seja submersa, assim como o mar pode invadir bairros da Cidade Baixa como Plataforma, Ribeira e Bonfim.

No último sábado, dia 5 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Está aí, portanto, a chance perfeita de discutirmos esses temas. E tentar responder à questão: até quais outros efeitos o aquecimento global pode nos levar?

O podcast O Que a Bahia Quer Saber, do CORREIO, volta nesta segunda-feira (7) para mais um episódio da nova temporada. Toda semana, você terá uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado.

Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.

Para este 4º episódio, ouvimos ambientalistas, ecologistas e outros pesquisadores para tentar entender: "como as mudanças climáticas já estão afetando Salvador e o meu dia a dia?"

Entre os especialistas, ouvimos o ambientalista Virgílio Machado, o professor de Biologia da UFBA Bruno Vilela, o professor de Geografia da UFBA Paulo César Zangalli Jr., todos integrantes do Fórum Clima Salvador (@forumclimasalvador).

Também ouvimos a cientista comportamental Claudia Pires, criadora da So+Ma Vantagens, que está inaugurando uma série de pontos de entrega de recicláveis aqui em Salvador.





Clique no player para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Você também pode ouvir nos aplicativos de sua preferência:





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player acima. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.