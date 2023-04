O que a eleição no Paraguai tem a ver com sua conta de luz 

O presidente Lula fechou acordo bilionário com a China, conseguiu ampliar os investimentos dos Estados Unidos no Fundo a Amazônia e viu aumentar o interesse de veículos internacionais em entrevista-lo. Paradoxalmente, essa visibilidade midiática tem ofuscado os demais resultados porque suas declarações sobre a Guerra da Ucrânia têm sido mal recebidas pela comunidade internacional, que passou a ver o Brasil não como um potencial mediador para um acordo de paz, mas como um país alinhado à Rússia (o estado agressor).

Mas enquanto Lula concentra suas falas no tema europeu, um desafio está prestes a começar aqui do lado. No domingo (30), o Paraguai elege seu novo presidente. O vitorioso, não importa qual, terá de rever o tratado de Itaipu, que completa 50 anos. Essa revisão terá impacto direto na conta de energia dos brasileiros. A eleição também envolve interesses geopolíticos opostos das duas maiores potências mundiais, China e EUA, que são os maiores parceiros comerciais brasileiros.

Outro problema que deve interessar ao Planalto é que muitos brasileiros vivem e produzem no país vizinho. Há um clima antibrasileiros lá, seja pela presença de facções como o PCC, seja pelo conflito pela posse de terras. Embora as pesquisas eleitorais lá não sejam confiáveis, foi detectado nos últimos dias um crescimento de intenções de voto em Payo Cubas. Ele se apresenta como um candidato antissistema (embora tenha sido senador) e aposta suas forças nas redes sociais. Ele prometeu matar "100 mil brasileiros bandidos". Segundo suas contas, há 2 milhões de brasileiros morando lá, dos quais, 100 são bandidos.

Nada indica, porém, que ele ofereça algum perigo aos candidatos de centro direita. Santiago Peña, representa o partido Colorado, que está há 70 anos no poder, incluindo os 35 da ditadura de Alfredo Stroessner. Nesse período houve um pequeno hiato, entre 2008 e 2012, quando o Paraguai fio governado por Fernando Lugo.

O adversário é Efraín Alegre, do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), sigla que lidera uma coligação de vários partidos opositores, da direita à esquerda. Todos unidos com o único propósito de vencer o Colorado.

O Paraguai é um dos 7 países em todo o mundo que reconhecem a independência de Taiwan da China. Por essa posição, só consegue exportar carnes e grãos para o gigante asiático por meio de operações com empresas brasileiras e argentinas. Alguns empresários já manifestaram interesse em mudar isso. No entanto, uma mudança dessas impactaria nas relações com os EUA, a quem o país sempre esteve alinhado. A China recentemente ouviu Lula defender Taiwan como parte seu território. Os chineses têm aumentado sua influência política e econômica na América Latina, e também tem interesse nas oportunidades oferecidas pelo Paraguai.

A Hidrelétrica de Itaipu é binacional. A energia produzida ali é dividida entre Brasil e Paraguai. Mas o vizinho não utiliza toda a sua parte, e o excedente é vendido ao Brasil, que precisa dessa energia para alimentar lares e parques industriais. A revisão do tratado vai cuidar especificamente se o Paraguai continuará sendo vendido – e por quanto – ao Brasil. No primeiro governo Lula, o Planalto aceitou os termos da Bolívia na renegociação do preço do gás fornecido à Petrobras, estatal que também teve uma unidade nacionalizada pelo governo de Evo Morales.

Queimado vivo

22 anos

é o tempo entre o assassinato do adolescente Lucas Terra, em Salvador, e a realização do júri popular que, nessa quinta (27), resultou na condenação dos pastores Joel Miranda e Fernando da Silva a 21 anos de regime fechado. O júri aconteceu no Fórum Ruy Barbosa, no bairro de Nazaré

“Justiça atrasada não é Justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”

Ruy Barbosa

Patrono da Justiça do Brasil. A frase faz parte do texto Oração aos Moços, de 1921

Ford, que fechou fábricas no Brasil, investe R$ 3,3 bi na Argentina

Agentes econômicos brasileiros deveriam dormir e acordar pensando no case da Ford, afinal, o que leva uma empresa com décadas de atuação no mercado brasileiro a fechar, simultaneamente, todas as fábricas no Brasil – extinguindo milhares de empregos, inclusive na Bahia – para investir na Argentina. Ainda mais sabendo que os carros produzidos lá serão vendidos no mercado brasileiro. O investimento na Argentina foi anunciado esta semana (CORREIO, 27/4). A saída do Brasil se deu em janeiro de 2021. Nessa sexta (28), a montadora fechou a venda da fábrica que mantinha em Taubaté para a do grupo Vicunha-CSN. A venda da fábrica de Camaçari segue mergulhada em incertezas.

A montadora disse que suas plantas brasileiras produziam veículos de pouco valor agregado – ou seja, de caráter mais popular, que geram pouca margem, modelo de negócio que perdeu sustentabilidade com a perda de poder aquisitivo dos brasileiros a partir da crise de 2015.

É uma dica para o Brasil – governos, empresas, sociedade – começar as reflexões sobre o assunto. Essa reflexão deve incluir desde ações para melhorar o ambiente de negócios para empresas a aumento de produtividade dos trabalhadores - que precisam ser melhor remunerados e ter mais anos de estudo - passando por medidas que favoreçam uma governança corporativa transparente e comprometida com avanços sociais e sustentabilidade ambiental do entorno de suas operações (ESG).



MEME DA SEMANA



O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a ser personagem de meses. Em depoimento à Polícia federal, disse que postou um vídeo com ataque às eleições por erro, já que estava sob efeito de fortes medicamentos no dia. Foi a deixa para a zoação dos internautas.



