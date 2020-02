'O que aconteceu com o City vai acontecer no Brasil', diz Feldman

O futebol brasileiro terá seu próprio modelo de fair play financeiro, inspirado no europeu - o mesmo que baniu o Manchester City de qualquer competição europeia por dois anos. E, segundo o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, a implementação será ainda em 2020 na Série A do Brasileirão.

"É um mecanismo que exige profissionalização gradativa chegando à máxima na estrutura de funcionamento no futebol, e aqueles que não seguirem rigidamente essas normas serão punidos. Primeira fase de maneira educativa, orientadora, mas depois com punições, chegando até a perder pontos", afirmou Feldman, nesta terça-feira (18), em Brasília.

A princípio, de acordo com o secretário-geral, o modelo brasileiro não banirá os clubes que descumprirem as normas, como aconteceu com o Manchester City. Mas ele prometeu "punições severas para ensinar ao futebol brasileiro que tudo tem de ser feito da maneira correta".

Segundo o ex-jogador Reynaldo Buzzoni, Diretor de Registro e Transferência da CBF, haverá um congresso técnico com representantes dos clubes na próxima semana. No encontro, será apresentado o modelo de fair play financeiro para o Brasil.

Cesar Grafietti, consultor e economista, foi contratado pela CBF para estudar dos cenários dos times brasileiros e desenhar o modelo nacional.