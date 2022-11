O que as marcas estão preparando para o Afro Fashion Day?

Os modelos do Afro Fashion Day dão um show de beleza na passarela mais preta do Brasil. Essa beleza é realçada pelas criações de estilistas, que montam os looks e ajudam a contar narrativas de novos corpos, ideias e ousadia.

Todos os looks do Afro Fashion Day já estão prontos para o desfile que acontece no próximo dia 19 de novembro, no Centro Histórico de Salvador. A prova de roupas aconteceu no último sábado (12), na Rede Bahia, para os últimos ajustes junto aos 75 modelos que estarão na passarela.

Uma das marcas que estreia no AFD 2022 é a Kriassaum. Uma das vencedoras do Concurso Cultural Estilista Afro Fashion Day 2022, Kriaçã1, dona da marca, estará no projeto pela primeira vez. Ela conta que criou a peça com a proposta de personificar a filosofia da capoeira por uma narrativa afrodiaspórica, fazendo uma ponte entre Brasil e África, mais especificamente, entre Angola e Bahia.

"A minha roupa foi construída em dois momentos. Primeiramente, na questão da estamparia que carrega uma narrativa em homenagem a Mestre Pastinha e a Mestre João Pequeno. E a segunda fase está na estrutura da roupa, com inspiração na roupa da Rainha Nzinga, que era rainha de Angola, região de onde originou a capoeira", detalha.

Ela continua: "E eu escolhi uma peça feminina para homenagear a neta de João Pequeno, Mestra Nani, para trazer também a importância de discutirmos a pauta sobre a ocupação das mulheres no cenário da capoeira e também da perpetuação da história de grandes mestres através de uma mulher que luta pela perpetuação desse legado, assim como fez a Rainha Nzinga lutando pelo seu povo".

Kriaçã1 fez um diálogo entre Bahia e Angola para entrar na passarela do Afro Fashion Day (Foto: Ygor Itaparica)

Já Lourrani Baas traz no DNA do seu trabalho a sustentabilidade, pluralidade e a cultura do Recôncavo Baiano. Ela estreou no Afro Fashion Day durante a edição 2021 junto com a Liga Transforma. Dessa vez, irá para a passarela, onde já esteve como modelo, com a Lourrani, sua marca própria.

A moda de Lourrani é uma ferramenta de luta contra a gordofobia. Essa é a principal bandeira de seu trabalho, que também preza por colocar mulheres em situações e locais de poder, protagonistas de si e do seu entorno. Ela estará no bloco da capoeira contemporânea dentro do desfile e fez dois looks bem teatrais para a passarela.

"A ideia de conceito foi de entender a capoeira, lá nos primórdios, como arte de defesa. São dois looks de guerreiras, com toda a teatralidade dos movimentos da capoeira e em referência a essas mulheres, fazendo o contrapondo com o início de só homens. Um look se chama Janaína e a outra Dandalunda, uma homenagem a Iemanjá e Oxum", explica a designer.

Ela diz que o tema foi desafiador e precisou sair da caixinha para equalizá-lo com os propósitos que fazem a sua moda existir. "Fizemos muitas pesquisas, tive que transcender um pouco da simplicidade da capoeira para conseguir criar em cima. Criamos looks teatrais, bem de realeza, guerreiras, majestade. Estou super ansiosa para ver o resultado", pontua.

O time de criativos este ano é formado por Adriana Meira, Abanto, Ateliê Casalinda, Aládio Marques, Balbina, Black Atitude, By Aninha, Criollo, Costa Ribeiro, Closet Clothing, Crioula, Dih Morais, Dua, Ethnic Revival (fraco-camaronesa), Filipe Fias, Gefferson Vilanova, Incid, Jefferson Ribeiro, João Damapejú, Kelba Deluxe, Katuka, Lourrani Baas, Lu Samarato, Mônica Anjos, Mário Farias, MB Conceito, Meninos Rei, N’Black, Nós Macramê Design, Negrif, Porto, Preta Brasil, Rey Vilas Boas, Regina Navarro Bellaoyá, Sonbrille, Soudam, Sillas Filgueira, Tábompravocê, Tempt e Ziê.

Das 44 marcas, cinco foram escolhidas através do Concurso Cultural Estilista AFD 2022, criado para revelar talentos do design de moda e que vai colocar novos profissionais na equipe de criativos do projeto. São elas Inti, Bixa Costura, Rômulo Salomão, Jorge Andrade e Kriassaum. Todas criaram looks exclusivos para esta edição.

Designer de 24 anos, Tauan Carvalho vai levar uma homenagem a Mestre Moa do Katendê com seu look. Ele também entrou na passarela pelo concurso Cultural Estilistas AFD 2022. A criação conta com um top de miçangas vermelhas em referência às sementes do caxixi. Nele, vem escrito: "Moa Vive". Ansiosa para estrear no evento, Tauan diz que o AFD chegou na sua carreira em um momento importante.

"Venho criando coisas desde de minha adolescência e, finalmente, acho que estou num processo de maturidade de minha marca, que já tem seis anos. Acho que será um momento importante pra ela, para a gente ter voos mais altos, alcançar o céu, o universo", revela, ressaltando seu trabalho de uma roupa política, agênero, confortável e acessível.

Tauan criou um look em homenagem ao Mestre Moa do Katende (Foto: Ema Ribeiro)

O desfile será um espetáculo que mesclará moda e arte através de intervenções artísticas, sob a direção de Gil Alves. Entre elas, a apresentação do Projeto Golfinho, apoiado pela Suzano. Trata-se de jovens, filhos de pescadores, vindos do município de Mucuri que participam de atividades culturais, como a capoeira, tema do evento.

Marcado para acontecer a partir das 18h, no Terreiro de Jesus, o desfile contará com um elenco de cerca de 100 pessoas, entre modelos, capoeiristas e outros convidados, destacando o tema em um show de moda e arte.

A partir das orientações passadas pelo curador do desfile, Fagner Bispo, todos criaram peças exclusivas, que serão coordenadas em looks editados pelo produtor. O desfile será dividido em três grandes blocos, inspirados em estilos de Capoeira, tema do AFD 2022: Angola, Regional e Contemporânea.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio de TikTok, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra, Suzano, Vult e Salvador Bahia Airport e parceria da Melissa.