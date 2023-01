Foto: Canva

Podemos dizer que a grande maioria dos jogadores de cassino online inseridos nesse mercado, sejam eles completos iniciantes ou grandes e experientes, sabem bem da importância de se escolher um cassino online seguro, confiável e que ofereça boas opções de vantagens que possam adicionar a ele em sua jornada pelos seus jogos preferidos de cassino.

Mas, também sabemos que a pesquisa por um bom cassino online pode ser cansativa e complicada, já que diversos detalhes devem ser avaliados de perto para que este jogador entenda se aquela plataforma tem tudo o que ele precisa e ainda é segura e confiável.

Felizmente, temos centenas de blogs e portais com especialistas para fazer avaliações completas e trazer, através de um artigo, tudo o que você precisa saber sobre aquele cassino online em questão, assim como esta análise do Casino Vera john.

Mas, você sabe quais são os principais tópicos que você deve prestar atenção ao ler uma avaliação de cassino online? Já que isso pode economizar o seu tempo e evitar que caia em avaliações de propaganda. Se não sabe, então está no lugar certo, neste artigo vamos ver quais são os pontos mais importantes para se prestar atenção nestas avaliações.

O que considerar ao ler uma avaliação de cassino online?

Basta uma pesquisa simples com o nome do cassino que se quer avaliar que uma série de avaliações já se apresentam como resultados, o primeiro passo aqui é sempre procurar pelos maiores e mais confiáveis portais no mercado de cassinos online, para que as informações ali sejam realmente verdadeiras, incluindo os pontos negativos do cassino online.

Além disso, ao escolher uma ou mais avaliações para ler, é importante estar atento a alguns pontos-chave como:

Segurança e confiabilidade

Para começar, é necessário saber se aquele cassino online é seguro e confiável, caso contrário, não é necessário ler mais nada na avaliação. Então, veja as informações sobre a licença do cassino, se foi emitida por uma instituição reconhecida e se está ativa.

Além disso, possui os melhores provedores de jogos, como a Micrgaming, para saber se os seus softwares de RNG são genuínos e podem apresentar resultados realmente imparciais. Também, se o cassino possui ferramentas de proteção a dados, como o protocolo HTTPS e o certificado SSL.

Data da avaliação

Um detalhe importante que costuma passar batido por muitos jogadores à procura de informações é sobre a data em que foi feita a avaliação. Sabemos bem como o mercado de cassinos online muda muito rapidamente, então a avaliação deve ser o mais recente possível, para apresentar um cenário atual do cassino online sem erros ou equívocos.

Muitas avaliações podem constatar a falta de alguns serviços, mas por serem antigas, as plataformas de cassino online já podem ter resolvido o problema.

Bônus

Os bônus não podem ficar de fora, felizmente são a vantagem mais presente no mercado de cassinos online, já que se tornaram ferramentas úteis para atrair e fidelizar novos usuários. Neste ponto, além de observar os valores oferecidos pelo cassino online, é necessário ir mais fundo e verificar quais são as condições de utilização que os bônus possuem.

Se a avaliação for realmente completa, detalhes como: rollover, validade de bônus, limites de ganhos e restrições de bônus estarão disponíveis.

Métodos de pagamento

Muitas plataformas de cassino online ainda não oferecem métodos de pagamento que sejam completamente acessíveis para os jogadores brasileiros, por isso é sempre importante verificar se a plataforma avaliada possui métodos que sejam realmente úteis como: PIX, carteiras digitais, cartão de crédito e transferências bancárias.

Imparcialidade

Muitos dos grandes blogs e portais no mercado de cassinos online são patrocinados por cassinos online, ou seja, recebem para fazer propagandas de sua plataforma. Isso significa que o blog pode estar omitindo detalhes do cassino online que podem ser considerados como pontos negativos para promover a marca.

Nestes casos, o usuário pode observar qual o tom de escrita que a avaliação está utilizando, se parecer que está valorizando demais tudo o que o cassino online faz e/ou não parece ser imparcial, então não merece ser levado em consideração.

