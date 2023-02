O que é copy no marketing digital: 6 dicas de mestres

Escrever uma copy de um anúncio atraente pode ser um desafio. As pessoas gastam uma média de 3,4 segundos visualizando os primeiros cinco resultados de pesquisa, portanto, se você deseja converter clientes em potencial com seus anúncios de pagamento por clique, terá que escrever excepcionalmente bem para se destacar.

Copy existe desde os primórdios do marketing e sempre foi a força motriz por trás do sucesso de uma empresa.

Claro, no passado, os especialistas em marketing se concentravam mais em outdoors e anúncios em jornais, enquanto hoje as soluções digitais estão na vanguarda do marketing moderno.

Ainda assim, apesar de todas essas mudanças, o copy continua sendo a única coisa que sua empresa não pode prescindir, independentemente da sua estratégia de marketing preferida.

Veja a seguir, o que é copy no marketing digital.

O que é copy no marketing digital?

A definição de Copy segundo o Portal Útil é um texto criativo ou conjunto de textos, utilizados em Marketing e Publicidade com finalidade persuasiva visando transmitir uma mensagem com vistas à conversão ou venda de um produto ou serviço.

Ou seja, a Copy é o texto que escrevemos para comunicar a nossa proposta de valor, seja numa página web, numa peça publicitária em qualquer meio físico ou digital, campanhas em redes sociais como Instagram ou Facebook, campanhas publicitárias, vídeo, etc.

O termo Copy é uma abreviação da palavra Copywriting, que define o conjunto de técnicas de escrita destinadas a gerar textos que ajudem a vender e converter por meio de uma escrita eficaz e persuasiva.

Essas técnicas de Copy são baseadas no conhecimento da psicologia humana, ou seja, nas reais motivações e desejos das pessoas.

Portanto, uma boa Copy deve ser escrita por um profissional que seja especialista tanto em escrita criativa quanto em neuromarketing e Marketing Emocional.

A estrutura do Copy é geralmente composta por um título impressionante que atrai a atenção do potencial comprador, um corpo de texto no qual o conceito é desenvolvido e um Call to Action ou call to action final no qual o usuário é incentivado a executar a ação de compra.

As Copys ou textos que realmente funcionam em Marketing e Publicidade são aqueles que expressam diretamente e próxima o valor oferecido pelo produto ou serviço, ou seja, vão direto ao ponto.

Em seguida, desenvolvem concisamente, clara e coerente a promessa exposta na manchete, sem desvios desnecessários e fornecendo argumentos racionais e emocionais que reforçam a credibilidade do que foi prometido no início.

Como escrever uma copy?

Agora que você já sabe o que é copy no marketing digital, veja alguns passos de como fazer uma.

1. Torne seu título significativo

Como marca, você tem apenas alguns segundos para causar uma boa impressão. Um título significativo é um dos elementos mais críticos de um anúncio de sucesso.

Considere estas dicas ao criar títulos:

Faça uma pergunta para envolver imediatamente seu público. Atraia o consumidor com uma pergunta instigante que os faça querer ler mais.

Corrija um problema em seu título. Os consumidores fazem compras para resolver seus problemas. Anuncie uma solução para um problema que relacione seu produto e seu público.

Use palavras-chave. Seja direto com a sua publicidade. Conecte palavras na consulta de pesquisa do consumidor com palavras em seu título.

Torná-lo engraçado. Quando alguém ouve uma piada engraçada, tende a se lembrar dela. Aproveite o humor em seu título para ajudar a separar sua marca do resto.

2. Use palavras-chave

Você também deve usar palavras-chave na cópia do corpo do anúncio. Pense: quais palavras minha persona ideal procuraria?

Criar uma copy do anúncio com palavras-chave é uma ciência. Você quer equilibrar palavras-chave específicas e gerais, enquanto ainda soa natural.

Palavras-chave específicas segmentam sua persona, enquanto palavras-chave gerais segmentam um público-alvo mais amplo. Certifique-se de ter uma mistura de ambos.

Mas, acima de tudo, concentre-se na legibilidade. Não tente forçar palavras-chave em sua cópia do corpo.

Colocar palavras-chave no corpo do texto de suporte pode tornar sua mensagem pouco clara. Você só tem uma pequena janela para comunicar sua mensagem; muitas palavras farão com que o público perca o interesse.

Também devemos reconhecer todas as mudanças em torno do impacto das palavras-chave. É menos sobre o quê e mais sobre o porquê. A intenção de suas palavras-chave é importante.

Por que o consumidor está procurando informações? Eles querem fazer uma compra? Eles estão procurando um site específico? Pense no motivo pelo qual alguém está pesquisando sua marca e desenvolva palavras-chave com base nas intenções deles.

3. Sempre agregue valor

Escreva uma copy do anúncio que fale com seu consumidor-alvo. Não perca seu tempo com ofertas não relacionadas. Os cliques são ótimos, mas os cliques qualificados são ainda melhores.

Defina seu público-alvo antes de escrever sua cópia. Perfile sua persona em torno de insights de seu público. Pergunte a si mesmo:

Que tipo de perguntas eles fazem?

Quais são seus pontos de dor comuns?

Quais são seus dados demográficos pessoais?

Que tipo de conteúdo eles consomem?

Em última análise, como meu produto ou serviço torna a vida dele melhor?

Isso o ajudará a desenvolver uma forte compreensão de quem é seu leitor e permitirá que você fale melhor a língua dele.

4. Teste A/B do texto do seu anúncio

O teste A/B do texto do seu anúncio é uma ótima maneira de permanecer ágil e ver quais elementos funcionam melhor.

Se você não estiver familiarizado, o teste A/B é uma maneira de comparar duas coisas e ver qual tem melhor desempenho. Considere usar diferentes combinações de palavras em anúncios separados para ver qual copy é mais atraente (use dois títulos diferentes ou uma cópia de anúncio diferente).

Concentre-se nos benefícios de sua oferta em um anúncio e na proposta de valor em outro. Execute os dois anúncios e determine qual copy do anúncio é mais eficaz.

5. Foque no cliente

As pessoas compram produtos porque querem ou precisam deles, portanto, concentre os anúncios em como seus produtos melhoraram a vida de seus clientes em potencial. É assim que você os direciona para o seu site.

Reduza palavras como “nós”, “eu” e “nós”. Em vez disso, use palavras orientadas para o cliente, como “você”, “valor”, “economize”, “fácil”, “rápido”, “barato” etc. Adapte suas frases para mostrar como seus produtos resolvem os problemas de seu público-alvo. Por exemplo, “aumente sua produtividade” em vez de “aumentamos a produtividade”.

Ao ser focado no cliente e atraente para as necessidades do consumidor, você incentiva os espectadores a clicar na sua página de destino.

6. Escreva um CTA matador

Independentemente do que você faz na redação do seu anúncio online, escrever um CTA matador certamente funcionará a seu favor e isso é algo que você não deve hesitar em fazer.

Você precisa criar um call to action matador que seja escrito de tal forma que fará com que o espectador realmente queira clicar em seu anúncio gráfico. “Compre agora” é um call to action padrão usado por muitos profissionais de marketing on-line, mas se você realmente deseja ficar um passo à frente de seus concorrentes, opte por uma alternativa que retrata sua criatividade ao máximo.

Novamente, lembre-se de que a cópia que você usa em seu CTA deve refletir o que acontecerá quando alguém clicar em seu anúncio e chegar à sua página de destino.

Por que fazer copy?

1. A cópia fará com que sua empresa se destaque

Você pode ter um bom site, um bom logotipo, um slogan cativante, e concordamos que esses são todos os elementos necessários. No entanto, antes que seus clientes em potencial vejam tudo isso, antes mesmo de clicar em seu site, a copy será bem-vinda .

Isso é extremamente importante, porque você precisa dar às pessoas um motivo para escolher o seu negócio.

Uma boa copy mostrará a eles o que você oferece e por que você é melhor do que o próximo cara que vende a mesma coisa. Uma copy bem escrita estimulará a curiosidade e outros sentimentos positivos, o que, por sua vez, levará os clientes à ação. E a ação é o que cria conversões.

2. Copywriting desenvolve sua marca

Como mencionado acima, é muito importante para o seu negócio ter um site que funcione bem e bem desenhado. Mas para desenvolver e estabelecer sua marca, não basta criar um logotipo diferenciado.

Tente pensar em sua marca como uma pessoa: segundo a Revista de Marketing e estrategias para redes sociais, uma pessoa bonita atrai sua atenção, mas não aprenderá se isso for tudo o que ela tem a oferecer. Eles precisam de personalidade, substância, e é exatamente isso que o copy irá fornecer para sua marca.

A Copy ajudará a transformar sua marca em uma empresa única e reconhecível, por ser única e reconhecível.

3. Copywriting é como você ganha dinheiro

Depois de estabelecer sua marca e encontrar seus clientes, grande parte do trabalho está feito. Mas é claro que isso não importa se o seu negócio não conseguir vender.

Aqui é onde o copywriting entra em jogo mais uma vez. Especialmente no contexto do marketing digital moderno, sua empresa precisa estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Um cliente em potencial pode encontrar seu site ou página de mídia social às 3 da manhã, e você deve garantir que, quando o fizer, ele seja obrigado a permanecer na página e fazer uma ação.

4. Copywriting sobrecarrega o SEO

Um dos principais fatores usados ​​para classificar sites é o conteúdo de qualidade. Conteúdo exclusivo e informativo ajuda você a ter uma classificação mais alta nos mecanismos de pesquisa.

Os sites com a classificação mais alta têm conteúdo original, informativo, educativo ou de entretenimento aprofundado. Seu site pode ter uma classificação mais alta rapidamente e experimentar taxas de visitas e cliques mais altas quando você acertar seus direitos autorais.

Após obter uma ótima copy, você pode começar a incluir palavras-chave relacionadas ao que seu público está pesquisando e sua marca.

4. Copywriting melhora a experiência do usuário

A experiência se concentra em entender os usuários, suas demandas, requisitos, quais são as coisas que eles valorizam, suas habilidades e também suas limitações.

Quando traduzimos isso para copywriting, isso envolve melhorar a qualidade da interação do usuário com seu produto. O que você quer é criar conteúdo personalizado que seja relacionável e informativo.

Copywriting serve como guia para o que eles podem fazer, mostra como fazer o que eles querem fazer e os ajuda a encontrar o que eles precisam.

Esse conteúdo tem um impacto significativo no seu público porque cria confiança e lealdade. Eles podem compartilhar esse conteúdo nas mídias sociais, o que, por sua vez, ajuda você a construir sua marca.

Por que o copywriting é essencial para o marketing digital?

Um bom copy é uma forma simples e eficaz de se conectar com o público, o que o torna fundamental nas campanhas digitais.

O texto escrito em um tom claro e coloquial pode facilmente transmitir a mensagem da marca para chamar a atenção do cliente.

Porém, para conseguir isso, você precisa entrar na cabeça do cliente e entender como ele pensa, o que ele quer e o que vai seduzi-lo.

Como redator, você precisa ver as coisas da perspectiva do cliente e escrever um texto que obrigue o público a prestar atenção e agir.

Copywriting eficaz também tem um ângulo emocional onde o 'ponto de dor' do cliente é destacado e uma solução é oferecida.

Às vezes, isso também pode ser uma visão humorística das coisas ou até mesmo desafiar a maneira tradicional de pensar.

Muitas vezes, é apenas uma mensagem forte que ressoa com o público. Uma campanha de marketing pode ter várias abordagens inovadoras com sua cópia.

Durante a década de 1950, quando os americanos adoravam carros grandes. A Volkswagen chamou a atenção de todos com o slogan simples 'Pense pequeno'. Referia-se ao pequeno e compacto Volkswagen, onde o anúncio focava nas vantagens de ter um carro pequeno.

Qual é o impacto do copywriting em campanhas de marketing?

Um dos propósitos das campanhas de marketing digital é tornar a marca e o serviço virais.

A principal estratégia por trás da execução dessas campanhas é fazer com que os clientes notem a marca e convencê-los a comprar qualquer produto que estejam tentando vender.

No entanto, no atual mercado competitivo, onde as pessoas estão saturadas de anúncios, às vezes você precisa seguir outro caminho.

Se você deseja causar impacto na perspectiva do cliente e ver seu ponto de vista, pode fazê-lo com um texto persuasivo bem escrito.

Quando feito eficazmente, o copywriting pode estabelecer uma voz e um tom poderosos, fazendo com que o negócio se destaque entre seus concorrentes.

Veja marcas como Nike, Coca-Cola ou Dove como exemplos. Eles têm sua própria voz de marca, onde a mensagem é claramente entregue.

Todas essas marcas têm fortes concorrentes no mercado, mas conseguiram criar ângulos de marketing de nicho para si. A Nike se concentra nas histórias dos atletas e, por sua vez, motiva as pessoas a serem melhores e mais saudáveis, enquanto a Dove se concentra em redefinir as normas de beleza e promover uma imagem corporal saudável.

Como um bom redator, você desempenha um papel muito importante no marketing digital, pois pode criar uma mudança na percepção do cliente e fazer uma conexão significativa com eles.

Muitas vezes, é uma ótima copy que estimula os clientes a se conectarem e confiarem em uma marca, resultando em melhores vendas e retenção.

Por que as palavras-gatilho funcionam?

As palavras-gatilho funcionam persuadindo seu público. Eles chamam a atenção para um conteúdo ao evocar curiosidade, criar urgência e despertar inspiração.

Essas palavras mágicas falam com a psicologia humana. Todos somos programados até certo ponto e naturalmente inclinados a dar atenção às coisas que achamos interessantes e urgentes.

As palavras-gatilho funcionam com a psicologia humana. Eles provocam nossa inclinação natural para, em última análise, conseguir algo que desejamos.

Se você já mergulhou na psicologia do marketing, saberá que existem todos os tipos de princípios psicológicos aplicados ao marketing para ajudar os profissionais de marketing a vender para os consumidores.

Embora essas não sejam necessariamente as estratégias mais gentis, o fato de funcionarem prova que considerar a psicologia e a emoção humana ao criar qualquer coisa direcionada a um público é a base para ser notado e obter sucesso com seu conteúdo e campanhas.

Quais são os gatilhos emocionais?

Os gatilhos emocionais são palavras que inconscientemente motivam as pessoas a agir. As palavras-gatilho são expressões ou frases curtas, concisas e, o mais importante, organizadas com profundidade emocional.

Os gatilhos emocionais adquirem seu poder tanto de seu conhecimento quanto de todas as conotações positivas que desenvolvem dentro de cada indivíduo.

Como são formados os gatilhos emocionais para Copy?

Visão, olfato, som e palavras escritas são elementos poderosos na formação de memórias, principalmente quando associadas a uma conotação positiva ou negativa.

Todas as decisões que seu cliente/cliente toma consistem em múltiplas emoções conscientes e subconscientes. Uma compreensão da psicologia e do comportamento humano é o segredo do sucesso em todas as empresas.

Todos temos os mesmos gatilhos mentais simples e necessidades que impulsionam o comportamento, incluindo nossos hábitos de consumo.





